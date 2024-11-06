«Спартак» обратился в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

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вчера, 15:27

«Спартак» направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по поводу удаления полузащитника в матче с ЦСКА . Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС .