«Спартак» обратился в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

«Спартак» направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления полузащитника Руслана Литвинова в матче с ЦСКА. Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
5 ноября стало известно о заявлении «красно-белых» в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) об отмене красной карточки своему игроку.
Вывод --провокатор, заслуживает КК как и Роша. Если отменять, то двоим.
ЭСК на это не пойдёт, Судью спасут от критики.)))).
Вывод --провокатор, заслуживает КК как и Роша. Если отменять, то двоим.
ЭСК на это не пойдёт, Судью спасут от критики.)))).