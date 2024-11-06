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«Спартак» обратился в ЭСК РФС по удалению Литвинова в матче с ЦСКА

вчера, 15:27
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу удаления полузащитника Руслана Литвинова в матче с ЦСКА. Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

5 ноября стало известно о заявлении «красно-белых» в Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) об отмене красной карточки своему игроку.

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Все комментарии
t39yu9nnjt5m
t39yu9nnjt5m ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:16
А кто хватал Умарова за горло? Вы хоть видео то видели? Таких нужно гнать из страны! А вам бы нужны "ОЧКИ", чтобы отличали м....у от бочки!
x64j3wfc6gb2
x64j3wfc6gb2 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 20:47
А кто же хватал Умарова за горло? Или видео не видел??? За это вообще нужно гнать из страны!
ye7q8fuamkzb
ye7q8fuamkzb
вчера в 19:40
Виллианов в Бразилии море! А мордобойцев мало! Так нужны ли эти хамы на поле!? И не нужно его защищать, хам - есть хам!
112910415
112910415
вчера в 18:29
пустая суета
Capral
Capral
вчера в 17:57
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 17:53
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 16:53
      Литвинов тычком в лицо Роше спровоцировал его на ответный удар.
      Вывод --провокатор, заслуживает КК как и Роша. Если отменять, то двоим.
      ЭСК на это не пойдёт, Судью спасут от критики.)))).
      sv_1969
      sv_1969
      вчера в 16:36
      Что-то они с этим Литвиновым как курица с яйцом
      Capral
      Capral
      вчера в 16:34
      Сенатов.

      А если тренер ругается матом на ПК- это нормально?! А ведь ты, только сегодня его защищал. Ты бы уже определился, в своих суждениях и действиях...
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 16:30
      Понять и простить. Не хотел он, чтобы игрок, которому затыкал рот, ругался нецензурными словами. Заботился тем самым о психическом здоровье подрастающего поколения, которое находилось на трибунах.
      Capral
      Capral
      вчера в 16:06
      Я вчера писал, что Спартаку следует обратить внимание на игровую дисциплину, а не выпрашивать отмены карточек. И прежде всего, надо обратить внимание на действия ГТ Станковича, который в каждой игре нервирует свою команду своими психами и возмущениями. А за ту выходку, с участием аргентица и бутылки, Барко следовало бы наказать. Но Станкович покрывает своего ведущего игрока, а это неправильно- это разлагает команду изнутри, дезорганизирует внутреннюю обстановку. В советское время, даже не припомню, чтобы у Спартака было столько удалений...
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 16:03
      Вот вроде и выиграли, а всё им мало. Ещё что-то выморщить хочется...
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 15:45
      В КДК обратились, в ЭСК обратились...
      Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, может быть, там помогут.

      Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей (Бендер-Задунайский)
      Сокращённо Остап Бендер, плохого не посоветует.
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 15:36, ред.
      Да, ощущение что без Литвинова оборона Спартака и 5 минут не выстоит как они за него бьются, звонят во все колокола прост. Литвинов незаменимый оплот обороны Спартака похоже. Интересно когда сольют игру с Акроном таким будет оправдание Станковича? – "Вот Литва вернётся и мы всех разорвём, а сейчас мы проиграли из-за несправедливости судей, КДК и ЭСК, они виноваты".
      Гость
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