«Факел» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам из матча с «Химками»

«Факел» направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду эпизодов в матче с «Химками» (1:1). Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.
Как считают в воронежском клубе, на 4‑й минуте поединка главный арбитр Егор Егоров засчитал гол Александра Руденко, несмотря на активный офсайд Антона Заболотного.
Также в «Факеле» попросили разобрать эпизод на 75‑й минуте, когда не было зафиксировано нарушение правил Александра Филина на Алексее Каштанове и не назначен пенальти в ворота подмосковной команды. Ещё один момент связан с отменой гола воронежцев, который был забит на 84‑й минуте после срезки форвардом «Химок» Заболотным мяча в собственные ворота.