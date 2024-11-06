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«Факел» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам из матча с «Химками»

вчера, 16:22
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Факел» направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по ряду эпизодов в матче с «Химками» (1:1). Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

Как считают в воронежском клубе, на 4‑й минуте поединка главный арбитр Егор Егоров засчитал гол Александра Руденко, несмотря на активный офсайд Антона Заболотного.

Также в «Факеле» попросили разобрать эпизод на 75‑й минуте, когда не было зафиксировано нарушение правил Александра Филина на Алексее Каштанове и не назначен пенальти в ворота подмосковной команды. Ещё один момент связан с отменой гола воронежцев, который был забит на 84‑й минуте после срезки форвардом «Химок» Заболотным мяча в собственные ворота.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:03
А вот если бы выиграли, то подавали бы они апелляцию...:)))
drug01
drug01
вчера в 16:32
Слишком много стало претензий к судьям? Надо учесть ошибки!
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:28
На этом матче, судейских косяков хватало - во всяком случаи не выглядело всё так однозначно...
Гость
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