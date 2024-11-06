«Факел» обратился в ЭСК РФС по нескольким моментам из матча с «Химками»

1730899369

вчера, 16:22

«Факел» направил обращение в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) по ряду эпизодов в матче с «Химками» (1:1). Об этом сообщает источник со ссылкой на службу коммуникаций РФС .

Как считают в воронежском клубе, на 4‑й минуте поединка главный арбитр засчитал гол , несмотря на активный офсайд .

Также в «Факеле» попросили разобрать эпизод на 75‑й минуте, когда не было зафиксировано нарушение правил на и не назначен пенальти в ворота подмосковной команды. Ещё один момент связан с отменой гола воронежцев, который был забит на 84‑й минуте после срезки форвардом «Химок» Заболотным мяча в собственные ворота.