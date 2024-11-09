ЭСК поддержала решение арбитра удалить Литвинова в матче «Спартака» с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС ) на заседании, прошедшем 6 ноября, приняла решения по итогам обращений клубов РПЛ «Спартак», «Факел», «Краснодар», «Ахмат», департамента судейства и инспектирования РФС и контрольно-дисциплинарного комитета.

«Спартак» и контрольно-дисциплинарный комитет РФС обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Алексея Сухого в эпизоде с удалением с поля игрока «Спартака» Руслана Литвинова на 61-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно удалил с поля игрока команды «Спартак» №68 Руслана Литвинова на 61-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока, совершившего провокационное продолжительное воздействие рукой на лицо соперника с последующим толчком в агрессивной манере этой же рукой в лицо игрока команды ЦСКА №4 Виллиана Роши после остановки игры, по мнению всех членов комиссии, должны наказываться вынесением красной карточки. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение ВАР вмешаться в игровую ситуацию и пригласить судью к монитору, и решение судьи удалить с поля игрока команды «Спартак» за агрессивное поведение после просмотра монитора в данном игровом эпизоде.

«Факел» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Егора Егорова в эпизодах с взятием ворот «Факела» на 4-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Химок» на 75-й минуте матча и отменой взятия ворот «Химок» на 84-й минуте матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на 4-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что половина членов комиссии считает, что игрок атакующей команды «Химки» №91 Антон Заболотный, находящийся за линией офсайда в момент удара по воротам его партнёром по команде №9 Александром Руденко, не мешал вратарю команды «Факел» №1 Виталию Гудиеву играть в мяч, так как Антон Заболотный, находясь в данной позиции не совершает движения по направлению к мячу, направленному с короткой дистанции в угол ворот, и не влияет на способность вратаря реагировать на удар по воротам.

По этим причинам комиссия раздельным количеством голосов поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот ввиду отсутствия оснований для наказания игрока «Химок» за положение вне игры в данном игровом эпизоде.

Комиссия отмечает правильность решения ВАР пригласить судью к монитору для собственной оценки трактовки положения вне игры в очень сложной игровой ситуации, что полностью соответствует протоколу ВАР.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Химки» на 75-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что все члены комиссии не определили факта очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Химки» №25 Александра Филина в единоборстве за позицию с игроком атакующей команды «Факел» №9 Алексеем Каштановым в собственной штрафной площади, так как оба игрока использовали руки в данном единоборстве, а нападающий, отказавшись от единоборства, сам неестественно упал на газон. В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Химки» на 84-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Факел» №9 Алексей Каштанов, располагаясь в офсайдной позиции в момент передачи мяча в штрафную площадь его партнёром по команде, мешал игроку обороняющейся команды «Химки» №91 Антону Заболотному играть в мяч, ведя с ним единоборство и оказывая влияние, совершая очевидный физический контакт. Согласно правилам игры, подобные действия игрока в офсайдной позиции влияют на соперника и являются наказуемыми, в связи с чем, комиссия единогласно поддерживает решение судьи отменить взятие ворот и назначить свободный удар в пользу обороняющейся команды «Химки» за положение вне игры у игрока «Факела» в данном игровом эпизоде.

Депапртамент судейства и инспектирования РФС обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Павла Кукуяна в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Пари НН» на 87-й минуте матча.

Решение комиссии

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Пари НН» на 87-й минуте матча

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Пари НН» №22 Никиты Каккоева в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как мяч для защитника является неожиданным и с небольшого расстояния от пятки игрока попадает в руку, которая двигается естественным образом в соответствии с движением тела игрока, и у игрока «Пари НН» не было физической возможности избежать контакта с мячом, и с его стороны не было дополнительного движения руки к мячу. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.