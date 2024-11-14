Судья Кут вдыхал белый порошок во время Евро-2024

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сегодня, 00:04

В социальные сети попало видео, на котором арбитр в личной беседе с друзьями оскорбляет бывшего главного тренера «Ливерпуля» .

Источник сообщает об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок.

Утверждается, что видео было снято 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024, где англичанин отвечал за ВАР.

Предположительно, видео, которое Кут отправил своему приятелю, было снято в гостиничном номере, предоставленном ему УЕФА на время турнира.

Несколькими днями ранее, 1 июля, Кут прислал приятелю фотографии, на которых также был запечатлен белый порошок.