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Судья Кут вдыхал белый порошок во время Евро-2024

сегодня, 00:04

В социальные сети попало видео, на котором арбитр Дэвид Кут в личной беседе с друзьями оскорбляет бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Источник сообщает об утечке еще одного ролика – на записи Кут вдыхает белый порошок.

Утверждается, что видео было снято 6 июля – на следующий день после матча Испании и Германии (2:1) в 1/4 финала Евро-2024, где англичанин отвечал за ВАР.

Предположительно, видео, которое Кут отправил своему приятелю, было снято в гостиничном номере, предоставленном ему УЕФА на время турнира.

Несколькими днями ранее, 1 июля, Кут прислал приятелю фотографии, на которых также был запечатлен белый порошок.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:46
Может он ваниль любит, запах её. Ваниль тоже белая.)
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 15:27
Так это же была реклама стирального порошка Tide))) Кут нюхает его и говорит - Хотите убрать главного тренера, то я иду к вам!!!
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 13:20


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Agamaga_05
Agamaga_05 ответ 79fxvhk4gezr (раскрыть)
сегодня в 13:00
Мало грубейших ошибок от судей в футболе?
Или когда боковые игнорируют очевидные метровые офсайды?
Городецкий
Городецкий
сегодня в 11:41, ред.
"А судьи кто?"
И эти люди рассказывают мне про линию оффсайта?
Порошок мог быть целебный, а судья ненастоящий...
Вобщем, темная история с белым порошком
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:04
Европа, что вы хотите)))
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 10:29
мало ли что можно белое вдыхать через нос. почему сразу наркотики. тот же Лёв любит в 63 поковыряться и вдохнуть потом, никто же не говорит что у него в 63 закладка
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 09:52
А здесь даже судьи умеют вдыхать этот белый как снег порошок. И смотрят в экраны, и пишут "игры рукой нет" (с) почти всё - А. Васильев (Сплин)
112910415
112910415
сегодня в 09:28
именно белый нельзя на Евро ?
valt134
valt134
сегодня в 08:26
По ходу, прочитав статью и комментарии, и у меня нос зачесался. Дабы ничего не нюхать пойду лучше рюмашку опрокину от греха подальше…
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 79fxvhk4gezr (раскрыть)
сегодня в 06:52
Согласен, отобрать у испашек ЧЕ и у Родри ЗМ
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:22
Кто-то его усиленно сливает. Ждём следующее видео
79fxvhk4gezr
79fxvhk4gezr
сегодня в 06:19
Только такой наркоша с белым порошком и мог не увидеть галимый гандбол патлатой кукурельи
Ситимен
Ситимен
сегодня в 06:10
Если Кут ненавидит Клоппа и сб. Германию может быть поэтому он не подсказал гл. рефу о пенальти в эпизоде с рукой Кукурельи
adekvat
adekvat
сегодня в 05:55
Может это сахар, чай он любит сладкий. А вдыхал лекарство от насморка.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:02
Да пусть после матчей нюхает чего хочет , на матчи ходи в адекватном состоянии . Кто то полтиник коньяка после работы , кто то кружку пива выпивает , кто то что то нюхает.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:59
А вот это просто жесть.... И он не один такой...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 00:45, ред.
Ну чтож поделать, в европе все походу важные решения под эти порошком принимаются
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:42
Надо проверить нет ли у него дома дорожных знаков....
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 00:12
Поставив левую пенку в матче ВХЮ и МЮ, Кут отправил в отставку Хага, за что ему поклон. Пусть и дальше нюхает…
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:07
Что дальше узнаем о нем? Может изнасиловал кого-то?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:07
Ну сейчас начнутся раследования всякие.
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