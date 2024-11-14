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Защитник «Ювентуса» Кабраль получил повреждение крестообразной связки

вчера, 18:58

Защитник «Ювентуса» Хуан Кабраль получил травму.

Сегодняшнее обследование выявило у него повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни колумбийцу будет сделана операция.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:01
23 года и уже кресты! Жаль мальчишку! Здоровья!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:31
мда....совсем молодой игрок, и вот такая ужасная травма.
все по классике. матчи сборных. интенсивные тренировки, и многие игроки вылетают.
здоровья!
Гость
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