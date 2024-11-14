Защитник «Ювентуса» Кабраль получил повреждение крестообразной связки

Защитник «Ювентуса» Хуан Кабраль получил травму.
Сегодняшнее обследование выявило у него повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни колумбийцу будет сделана операция.
Защитник «Ювентуса» Хуан Кабраль получил травму.
Сегодняшнее обследование выявило у него повреждение передней крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни колумбийцу будет сделана операция.
все по классике. матчи сборных. интенсивные тренировки, и многие игроки вылетают.
здоровья!
все по классике. матчи сборных. интенсивные тренировки, и многие игроки вылетают.
здоровья!