Кимпембе: «В жизни бы не подумал, что проживу без футбола почти два года»

Защитник ПСЖ высказался о восстановлении после травмы. Из-за повреждения ахиллова сухожилия футболист не играл с февраля 2023 года, а в августе 2024-го он получил новое повреждение.

Все складывается неплохо. Я хорошо себя чувствую. У меня получилось вернуться к работе с командой. Это был долгий год.

Думал ли я о завершении карьеры? Нет, никогда. У меня был разрыв ахиллова сухожилия. Это ужаснейшая травма. Для тех, кто не знает, – это хуже, чем [повредить] крестообразные связки. В жизни бы не подумал, что проживу без футбола полтора или почти два года, проявляя такую выдержку. Ждать, ждать и еще раз ждать… Мы тренируемся ежедневно, не знаю, когда вернусь.

Единственное, чего я хотел, – это просто находиться рядом с командой, поскольку я провел полтора года в полном одиночестве, в стороне от них. Я тренировался, когда они заканчивали [занятия].

Мне удалось внести свой вклад в дело, оставаясь максимально близко к команде, посещая все игры Лиги чемпионов. Я поддерживал их, как и они меня. И я смог остаться в рамках обычной рутины футболиста.

Я лишь жду оптимального момента. Когда придет время, я пойму это. И тогда вы откроете для себя нового Преснеля, всегда готового защищать цвета клуба с той же яростью и усердием.