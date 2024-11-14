В клубе «Лада-Тольятти» подтвердили снятие с чемпионата Второй лиги

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вчера, 21:35

«Лада-Тольятти» приостанавливает своё участие в профессиональном футболе и снимается с турнира Второй лиги в дивизионе «Б». Информацию источнику подтвердил член попечительского совета тольяттинского клуба Иван Киреев:

Единственной причиной, вынудившей нас принять это непопулярное решение, является отсутствие у ФК «Лада-Тольятти» собственного стадиона в Тольятти. К сожалению, стадион «Торпедо», который являлся домашним стадионом клуба, а также все остальные стадионы Тольятти не аттестованы Российским футбольным союзом ( РФС ) и на них невозможно принимать профессиональные соревнования по футболу.

В сезоне-2024 команда заняла 9-е место из 14 в Группе 4, набрав 29 очков.