В клубе «Лада-Тольятти» подтвердили снятие с чемпионата Второй лиги

«Лада-Тольятти» приостанавливает своё участие в профессиональном футболе и снимается с турнира Второй лиги в дивизионе «Б». Информацию источнику подтвердил член попечительского совета тольяттинского клуба Иван Киреев:
Единственной причиной, вынудившей нас принять это непопулярное решение, является отсутствие у ФК «Лада-Тольятти» собственного стадиона в Тольятти. К сожалению, стадион «Торпедо», который являлся домашним стадионом клуба, а также все остальные стадионы Тольятти не аттестованы Российским футбольным союзом (РФС) и на них невозможно принимать профессиональные соревнования по футболу.
В сезоне-2024 команда заняла 9-е место из 14 в Группе 4, набрав 29 очков.
Болейте за своих, а не против чужих.
Болейте за своих, а не против чужих.
сокращении расходов на спорт со стороны самарской губернской
администрации..
Проблемы у тольяттинской Лады в шайбе, у волейбольного клуба АСК,
про Крылышки в РПЛ и говорить нечего.
Начинает сбываться "вековая" мечта благочестивцев об упразднении
госфинансирования большого спорта
сокращении расходов на спорт со стороны самарской губернской
администрации..
Проблемы у тольяттинской Лады в шайбе, у волейбольного клуба АСК,
про Крылышки в РПЛ и говорить нечего.
Начинает сбываться "вековая" мечта благочестивцев об упразднении
госфинансирования большого спорта