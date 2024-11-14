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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2024

В клубе «Лада-Тольятти» подтвердили снятие с чемпионата Второй лиги

вчера, 21:35

«Лада-Тольятти» приостанавливает своё участие в профессиональном футболе и снимается с турнира Второй лиги в дивизионе «Б». Информацию источнику подтвердил член попечительского совета тольяттинского клуба Иван Киреев:

Единственной причиной, вынудившей нас принять это непопулярное решение, является отсутствие у ФК «Лада-Тольятти» собственного стадиона в Тольятти. К сожалению, стадион «Торпедо», который являлся домашним стадионом клуба, а также все остальные стадионы Тольятти не аттестованы Российским футбольным союзом (РФС) и на них невозможно принимать профессиональные соревнования по футболу.

В сезоне-2024 команда заняла 9-е место из 14 в Группе 4, набрав 29 очков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:24
а ещё денежный ручеёк иссяк ...
mt7uzk7gwdap
mt7uzk7gwdap
вчера в 22:13
Подстава от рфс...
баск
баск
вчера в 21:58
Ну, это он скромничает, из всех утюгов прут новости о фронтальном
сокращении расходов на спорт со стороны самарской губернской
администрации..

Проблемы у тольяттинской Лады в шайбе, у волейбольного клуба АСК,
про Крылышки в РПЛ и говорить нечего.
Начинает сбываться "вековая" мечта благочестивцев об упразднении
госфинансирования большого спорта
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:57
Отсутствие своего стадиона это отговорки, основная причина кроется глубже. Песчанокопская Чайка, играющая в Первой лиге вообще базируется в деревне в ставосьмидесяти километрах от областного центра и свои матчи проводит в Ростове. Так же и Лада могла бы заявить домашний стадион в Самаре, если стадионы Сызрани и Тольятти не имеют лицезии.
Болейте за своих, а не против чужих.
t0s1k
t0s1k
вчера в 21:47
Что? стадик торпедо вмещающий 20к зрителей не аттестован для игры во 2й лиге? там чё поле спёрли пока спали
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:44
Руководство города плюнуло на спорт.
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