Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России

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вчера, 17:12

Нападающий «Акрона» может провести «прощальный матч» за сборную.

По информации источника, обсуждение возможности проведения такой игры уже началось.

Когда именно может состояться прощальный матч форварда «Акрона» за национальную команду, неизвестно.

36-летний Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.