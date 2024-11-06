Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: события

Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России

вчера, 17:12

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную.

По информации источника, обсуждение возможности проведения такой игры уже началось.

Когда именно может состояться прощальный матч форварда «Акрона» за национальную команду, неизвестно.

36-летний Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Виллиан выступил с заявлением после удаления в матче со «Спартаком»
03 ноября
Комментатор «Матч ТВ» нанёс символический удар по мячу перед игрой РПЛ
03 ноября
В курском «Авангарде» рассказали, как живёт клуб в условиях боевых действий
30 октября
ОфициальноВ Москве прошла премьера художественного фильма о Фёдоре Черенкове
30 октября
Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют матч памяти Черенкова
30 октября
Соболев — журналистам после игры с «Локомотивом»: «С москвичами не общаюсь»
27 октября
Сортировать
Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:29
Кто бы как бы не относился к Дзюбе, но он замлужтл свой прощальный матч.
Тем более когда официальных матчей нет.
Конфликт Карпин-Дзюба?
Тут как мне кажется не Карпин должен решать, да и Валера должен убрать своё упрямство куда подальше.
Чисто по спортивному можно отдать дань за ЧМ 2018, да и во многих других матчах он был на высоте.
lotsman
lotsman
вчера в 18:20
Вот с Брунеем и пусть сыграет свой прощальный матч.)
4ts9ztjbtfg5
4ts9ztjbtfg5
вчера в 18:00
Последний шанс проверить карманы сразу полсотни человек Теребонтий упустить никак не хочет
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:32
Такой матч нужно провести обязательно... Ведь Дзюба не последний игрок в истории российского футбола. И за сборную России он играл ярко. Его недостатки? Так у кого их нет. Главное, чтобы Карпин не мешал... Сборная России по футболу не его частная лавочка.
bcmtrcwb792d
bcmtrcwb792d
вчера в 17:30
Яростный кулак на фиг в сборной уже не нужен
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 