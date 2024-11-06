Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную России

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба может провести «прощальный матч» за сборную.
По информации источника, обсуждение возможности проведения такой игры уже началось.
Когда именно может состояться прощальный матч форварда «Акрона» за национальную команду, неизвестно.
36-летний Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по голам за сборную России – по 30.
Тем более когда официальных матчей нет.
Конфликт Карпин-Дзюба?
Тут как мне кажется не Карпин должен решать, да и Валера должен убрать своё упрямство куда подальше.
Чисто по спортивному можно отдать дань за ЧМ 2018, да и во многих других матчах он был на высоте.
Тем более когда официальных матчей нет.
Конфликт Карпин-Дзюба?
Тут как мне кажется не Карпин должен решать, да и Валера должен убрать своё упрямство куда подальше.
Чисто по спортивному можно отдать дань за ЧМ 2018, да и во многих других матчах он был на высоте.