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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 4 2024

«Лада-Тольятти» снимется со Второй лиги и лишится профессионального статуса

сегодня, 00:43

«Лада-Тольятти» снимется с первенства Второй лиги.

По нашей информации, футболистам уже объявили о снятии команды с турнира. «Лада-Тольятти» уходит из профессионального футбола.

В минувшем чемпионате тольяттинцы, принимавшие соперников в Сызрани, заняли 9-е место в 4-й группе Второй лиги. Перед стартом сезона задачей являлось попадание в топ-3 группы.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в течение ближайших двух месяцев будут проведены масштабные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства. Спустя некоторое время после данного заявления о финансовых проблемах заявили и в хоккейной «Ладе», выступающей в КХЛ.

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Все комментарии
8fmpt9tvm6es
8fmpt9tvm6es
сегодня в 06:34
До вчерашнего дня в Тольятти было 2 профессиональных команды. Одна играла в Сызрани, другая в Самаре. М-да...
112910415
112910415
сегодня в 05:57
не было никогда и вот опять !
6tejsx8rk6d9
6tejsx8rk6d9
сегодня в 02:06
Очень жаль, что «Лада-Тольятти» снимется с первенства Второй лиги. Тольяттинские футболисты стремились попасть в тройку лидеров, но, видимо, столкнулись с финансовыми трудностями. Надеюсь, что команда сможет преодолеть все проблемы и вернётся в профессиональный футбол.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:05
Вот тебе бабушка, и Юрьев день...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:55
Губернатор видать серьёзно взялся .
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