«Лада-Тольятти» снимется со Второй лиги и лишится профессионального статуса

«Лада-Тольятти» снимется с первенства Второй лиги.
По нашей информации, футболистам уже объявили о снятии команды с турнира. «Лада-Тольятти» уходит из профессионального футбола.
В минувшем чемпионате тольяттинцы, принимавшие соперников в Сызрани, заняли 9-е место в 4-й группе Второй лиги. Перед стартом сезона задачей являлось попадание в топ-3 группы.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что в течение ближайших двух месяцев будут проведены масштабные проверки того, как профессиональные спортивные клубы Самарской области расходуют бюджетные средства. Спустя некоторое время после данного заявления о финансовых проблемах заявили и в хоккейной «Ладе», выступающей в КХЛ.