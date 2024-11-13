«Лада-Тольятти» снимется со Второй лиги и лишится профессионального статуса

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сегодня, 00:43

«Лада-Тольятти» снимется с первенства Второй лиги.

По нашей информации, футболистам уже объявили о снятии команды с турнира. «Лада-Тольятти» уходит из профессионального футбола.

В минувшем чемпионате тольяттинцы, принимавшие соперников в Сызрани, заняли 9-е место в 4-й группе Второй лиги. Перед стартом сезона задачей являлось попадание в топ-3 группы.