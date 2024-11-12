Дзюба о разговоре с Соболевым: «Он позвонил мне как старшему товарищу»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику рассказал о разговоре с форвардом «Зенита» Александром Соболевым по поводу адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.
Соболев перешёл в стан чемпионов России в августе из «Спартака». Дзюба играл за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год.
Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлён, что я ему так по‑взрослому без подколок всё спокойно объяснил. На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеётся).
Нормально с ним поговорили. Он и сам всё прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему всё‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, всё у него может получиться.
В итоге основная тема новости так и осталась нераскрытой. Теребонтий как в хорошем теледетективе сохранил интригу в этом вопросе до следующей серии. Итак, только в продолжении на МутьТВ вы скоро первыми из первых уст узнаете балуется он руками или нет.
В итоге основная тема новости так и осталась нераскрытой. Теребонтий как в хорошем теледетективе сохранил интригу в этом вопросе до следующей серии. Итак, только в продолжении на МутьТВ вы скоро первыми из первых уст узнаете балуется он руками или нет.