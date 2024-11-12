Дзюба о разговоре с Соболевым: «Он позвонил мне как старшему товарищу»

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вчера, 11:12

Нападающий «Акрона» в интервью источнику рассказал о разговоре с форвардом «Зенита» по поводу адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

Соболев перешёл в стан чемпионов России в августе из «Спартака». Дзюба играл за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год.