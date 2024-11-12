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Дзюба о разговоре с Соболевым: «Он позвонил мне как старшему товарищу»

вчера, 11:12

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба в интервью источнику рассказал о разговоре с форвардом «Зенита» Александром Соболевым по поводу адаптации в клубе из Санкт-Петербурга.

Соболев перешёл в стан чемпионов России в августе из «Спартака». Дзюба играл за «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год.

Он недавно позвонил мне как старшему товарищу, мы с ним где‑то полчаса проговорили. Рядом присутствовал один мой друг, и он был очень удивлён, что я ему так по‑взрослому без подколок всё спокойно объяснил. На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеётся).

Нормально с ним поговорили. Он и сам всё прекрасно понимает: это непростой период и он должен быть к этому готов. Но на данный момент, наверное, ему всё‑таки пока очень тяжело. Видно, что с этим давлением он не совсем справляется. Посмотрим, он парень с характером. Думаю, всё у него может получиться.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 15:54, ред.
Дзюбе неведома поговорка - Язык мой, враг мой. А зря, все поговорки народ брал из жизни.
55anxmy4cdsz
55anxmy4cdsz
вчера в 13:09, ред.
Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч (смеётся).

В итоге основная тема новости так и осталась нераскрытой. Теребонтий как в хорошем теледетективе сохранил интригу в этом вопросе до следующей серии. Итак, только в продолжении на МутьТВ вы скоро первыми из первых уст узнаете балуется он руками или нет.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:44
Тупизна Соболев.. Ни родины ни флага ни клуба..Еще и сильно деградировал как нападающий. Он играл строго 20-23 гг. Потом заработая денег положил на все дельфиний пропеллер. Зеня скоро сплавит его в аренду а возьмет очередную неумытую обезьяну.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 12:44
Рыбак рыбака видит из далека...))) По другому бы написал но могу получит бан....
tbg8c8yqrqe5
tbg8c8yqrqe5
вчера в 12:28
Вообще поддержал товарища по несчастью
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:18
Приветствую!!!

Как в известной классике:" Ну, старший приказал! Старший приказал!")))
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:40
Имея таких друзей и врагов не надо. Тебе Соболев
позвонил, как старшему товарищу, чтобы спросить совета... А ты об этом рассказал всей стране. Артём, ты болен,тебе лечиться надо. Таблеточки нужно носить с собой и регулярно их принимать.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:37
Старший товарищ все пояснил! Где что как и с кем)))
shlomo
shlomo
вчера в 11:31
Ну усе ... старший дал добро и все расставил по полочкам.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:25
2 товарища))
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:18
Парни без принципов, поэтому слышат свист с трибун...
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