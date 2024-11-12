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Сборная Брунея отправится в Россию 12 ноября

вчера, 10:59
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб БрунейБруней15.11.2024 в 19:00 Не начался

Сборная Брунея 12 ноября отправится в Россию на товарищеский матч. Об этом источнику сообщил представитель азиатской национальной команды, в состав которой вошли 23 футболиста.

Игра между Россией и Брунеем пройдёт 15 ноября в Краснодаре. Ранее стало известно о том, кто исполнит национальный гимн РФ перед встречей.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:40
Думаешь, они прилетят?
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:36
Вся система в постсоветских странах неправильная. Понятно для чего нужны такие матчи чиновникам, освоить бюджет и сорвать "кусок пирога", потом отчитаются, мы потратили туда, на это и то то...Вот можно же сказать, такие игры нам ничего не дадут, но вы нам бюджет не сокращайте на следующий год, давайте пока мы в изоляции, потратим деньги на другое, курс финансирования изменим, к примеру, потратим деньги на строительство детской футбольной школы, базу откроем, будем искать со всей страны талантливых детей и в эту школу зачислим и т.д. Нет же, это сложно, менталитет чиновнический не позволяет. А нужен лёгкий способ потратить деньги государства и на этом некоторые куш поймают. Долгосрочный проект на будущее им не нужен.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:33
Вот это новость! Прыгаю от счастья!!!
баск
баск
вчера в 12:26
Стало быть, всё-таки прибудут))
Откровенно говоря, до последнего момента думалось, что этого не произойдёт.

История из серии "Дурная голова не даёт ногам покоя"))
Лететь оттуда чёрт-те сколько, если гражданским порядком, то часов 40 или около того, с пересадками-дозаправками.
Прилетят, выхватят по макушку и обратно, опять 40..

И ладно бы ещё из-за денег так страдать, так нет же, Бруней страна богатая,
в разы богаче, например, России..
Зря вот только Карпин Дзюбу не взял, вот бы тот покуражился.
Брунейцы мелкие все, бегали бы вокруг него как детишки вокруг Бонифация..)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:40
Ну усе.... красная дорожка от самолета и праздничный салют.
shur
shur
вчера в 11:04
...прививки от гриппа,кальсоны,шапки ушанки,телогрейки, не дай Бог,
это Россия - детка!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:01
Как бы фанаты Брунея не разбомбили весь Краснодар. Надеюсь усилят охрану на эти дни
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