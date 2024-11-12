Сборная Брунея отправится в Россию 12 ноября

Сборная Брунея 12 ноября отправится в Россию на товарищеский матч. Об этом источнику сообщил представитель азиатской национальной команды, в состав которой вошли 23 футболиста.
Игра между Россией и Брунеем пройдёт 15 ноября в Краснодаре. Ранее стало известно о том, кто исполнит национальный гимн РФ перед встречей.
это Россия - детка!
это Россия - детка!
Откровенно говоря, до последнего момента думалось, что этого не произойдёт.
История из серии "Дурная голова не даёт ногам покоя"))
Лететь оттуда чёрт-те сколько, если гражданским порядком, то часов 40 или около того, с пересадками-дозаправками.
Прилетят, выхватят по макушку и обратно, опять 40..
И ладно бы ещё из-за денег так страдать, так нет же, Бруней страна богатая,
в разы богаче, например, России..
Зря вот только Карпин Дзюбу не взял, вот бы тот покуражился.
Брунейцы мелкие все, бегали бы вокруг него как детишки вокруг Бонифация..)))
Откровенно говоря, до последнего момента думалось, что этого не произойдёт.
История из серии "Дурная голова не даёт ногам покоя"))
Лететь оттуда чёрт-те сколько, если гражданским порядком, то часов 40 или около того, с пересадками-дозаправками.
Прилетят, выхватят по макушку и обратно, опять 40..
И ладно бы ещё из-за денег так страдать, так нет же, Бруней страна богатая,
в разы богаче, например, России..
Зря вот только Карпин Дзюбу не взял, вот бы тот покуражился.
Брунейцы мелкие все, бегали бы вокруг него как детишки вокруг Бонифация..)))