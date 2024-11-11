Самое важное, что случилось в первом круге РПЛ. Крутая серия «Краснодара» и прогресс «Локомотива»

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11 ноября 2024, 23:29

Положительные итоги половины сезона.

«Краснодар» прошел первый круг поражений

Не побили рекорды ЦСКА , у которых было 12 и 13 побед подряд, но сравнялись с «Локомотивом» Сёмина. 11 побед подряд – невероятно много, такими сериями даже «Зенит» Семака публику сейчас не балует. Мурад Мусаев доказал, что ему не зря доверились после скандального ухода Владимира Ивича. Потери не ухудшили игру «Краснодара», добились прогресса отдельных игроков, хороши Агкацев и Ленини. В полном порядке Кордоба, один из лучших снайперов РПЛ . Если бы все игроки были готовы в первых турах, то отрыв от «Зенит» составлял бы больше очков. Но конкурентов обыграли в очном матче, что тоже важно. И москвичей не щадили, «Краснодар» в порядке.

Замечательно сыграли молодые футболисты

Лучший игрок первого круга – Алексей Батраков. Атакующему хавбеку «Локомотива» 19 лет. Если бы Галактионов не потерял летом Глушенкова, а также сохранил Миранчука, то Антон мог бы выходить на замену. А так юниор в основе, где порадовал точными навесами и голевыми ударами. По системе гол плюс пас у Батракова 16 пунктов, опережает опытных Барко и Кордобу, у них по 12 голевых действий. Но это не единственный крутой молодой игрок. Сперцян давно стал лидером «Краснодара», невзирая на возраст. Бителло, Угальде, Гонду помогали грандам, «Динамо», «Спартаку» и «Зениту». Агкацев, Майсторович, Садулаев и Файзуллаев тоже перспективные футболисты.

Атакующий вектор сохранился и развивается

В первом круге всего 13 нулевых ничьих в 120 сыгранных матчах. Проще говоря, один матч из десяти. Можно лучше, но это как с голами с пенальти. Их 10% от общего количества, куда без них в футболе? В первом круге забили 323 гола. Бывало лучше, но средняя результативность 2,7 мяча за игру – достойный результат. В РПЛ перестроились на атакующие рельсы, не собираются отступать. В сезоне, когда столько пауз на игры сборных, тяжело не потерять игровой темп. Но «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» справляются. Эти команды в диапазоне двух голов за игру в среднем. Все атакуют, но не каждый может похвастаться меткостью у чужих ворот.

Многие клубы не раскрыли свой потенциал

«Зенит» не играет на все деньги. У Семака много перестановок, что отмечал даже президент РПЛ . Галактионов, Личка, Николич и Станкович должны получить лучший футбол во втором круге от своих московских клубов. Даже у Мусаева в «Краснодаре» есть рычаги влияния на игру. Важно лучше подготовить игроков, которые выходят на замену. Принципиально сохранить форму лидеров первого круга. Речь ведь не только о фаворитах. Видно, что «Крылья Советов» могут играть намного лучше. «Рубин», который пока первый из клубов, не претендующих на первую пятерку, должен чаще набирать очки. Про «Ростов» тоже всё знаете. У команды Карпина есть нераскрытый потенциал.

Лига на удивление без единого «пассажира»

Вот это неожиданность. По составам новичков РПЛ , а также по состоянию многих известных клубов казалось, что накроет кризис. Но даже два клуба, которые замыкают таблицу, могут выступать намного лучше. Нет такого, чтобы одна из команд играла на уровне низшей лиги. Понятно, что «Динамо» из Махачкалы частенько отбивается, но у них есть характер, бойцовский дух и структура игры. «Оренбург» и «Ахмат» нельзя назвать безнадежными, просто часто проигрывают. В мире, где у «Манчестер Сити» и «Реала» немало игровых проблем, удивляет неплохая подготовка почти всех клубов РПЛ . В кризисе «Крылья Советов», но самарский клуб точно не отнести к «пассажирам» по возможностям.

Прекрасно провели первый круг голкиперы

Были проблемы по игре вратарей ногами, но это связано с манерой разыгрывать атаки от ворот короткими передачами. Не все ветераны так играют в пас, как Акинфеев. Но молодые голкиперы учатся. И реакция у них замечательная. Новый вратарь «Зенита» Латышонок среди лучших трансферов сезона. Евгений лидирует по проценту отраженных ударов в РПЛ – взял 9 ударов из каждых 10. Успешно сыграл Агкацев в «Краснодаре», 86% сейвов. У вратарей двух «Динамо», ЦСКА , «Рубина», «Локомотива» и «Спартака» показатель выше 70%. Хорошая игра вратарей избавила лигу от невероятной результативности, но сбалансировала плохую работу линий обороны. Голкиперы часто выручали.

Московские дерби остаются украшением лиги

Даже с учетом того, что все четыре клуба строятся, а две команды поменяли тренеров – «Спартак» и ЦСКА , столичные дерби остаются важными для РПЛ . Причем непросто определить фаворита. Год назад московские поединки удавались «Спартаку». Сейчас у Станковича ничья с «Динамо», поражение от «Локомотива» и победа над ЦСКА . У «армейцев» также поражение от «Локомотива», зато победа над «Динамо». У подопечных Лички успех с командой Галактионова и ничья против Станковича. Запутанная ситуация. Например, «Локомотив», который сейчас выше остальных столичных клубов в таблице, потерял критически важные очки в сложном для них поединке с «Динамо».

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