В «Реале» растут разногласия вокруг тренера по физподготовке

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вчера, 14:07

В команде из-за травм недоступны девять игроков. В этом сезоне травмы получили 17 игроков, причем некоторые – по несколько раз.

По информации источника, нынешняя ситуация с травмами вызывает беспокойство в раздевалке «Реала». Внутри штаба возникли разногласия по поводу физической подготовки команды.

В клубе растут сомнения по поводу работы тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, некоторые считают его методы устаревшими. Отдельные игроки недовольны вниманием СМИ к Пинтусу в последние сезоны.

Кроме того, в тренерском штабе разногласия касаются важности дистанции, которую игроки «Реала» пробегают во время матчей. Источники, близкие к Пинтусу, объясняют проблемы с травмами несколькими факторами, включая напряженный график клуба.