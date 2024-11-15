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В «Реале» растут разногласия вокруг тренера по физподготовке

вчера, 14:07

В команде из-за травм недоступны девять игроков. В этом сезоне травмы получили 17 игроков, причем некоторые – по несколько раз.

По информации источника, нынешняя ситуация с травмами вызывает беспокойство в раздевалке «Реала». Внутри штаба Карло Анчелотти возникли разногласия по поводу физической подготовки команды.

В клубе растут сомнения по поводу работы тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, некоторые считают его методы устаревшими. Отдельные игроки недовольны вниманием СМИ к Пинтусу в последние сезоны.

Кроме того, в тренерском штабе разногласия касаются важности дистанции, которую игроки «Реала» пробегают во время матчей. Источники, близкие к Пинтусу, объясняют проблемы с травмами несколькими факторами, включая напряженный график клуба.

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shur
shur
вчера в 16:09
...высылаю наглядное пособие для Пинтуса...!!!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 15:12, ред.
Пинтус просто поклонник Ф-1.. Посему основа подготовки сливочных теперь - картинг .. А-ха-ха-ха.. 🤭🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:33
Было понятно, что в ближайшее время на фоне последних неудач и золотомячистых историй найдут кого-нибудь крайнего, чтобы немного выпустить пар.
gdbr62wrsg6n
gdbr62wrsg6n
вчера в 14:13
Многие там явно считают, что профуровень Пинтуса намного ниже плинтуса
Гость
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