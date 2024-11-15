В «Реале» растут разногласия вокруг тренера по физподготовке

В команде из-за травм недоступны девять игроков. В этом сезоне травмы получили 17 игроков, причем некоторые – по несколько раз.
По информации источника, нынешняя ситуация с травмами вызывает беспокойство в раздевалке «Реала». Внутри штаба Карло Анчелотти возникли разногласия по поводу физической подготовки команды.
В клубе растут сомнения по поводу работы тренера по физподготовке Антонио Пинтуса, некоторые считают его методы устаревшими. Отдельные игроки недовольны вниманием СМИ к Пинтусу в последние сезоны.
Кроме того, в тренерском штабе разногласия касаются важности дистанции, которую игроки «Реала» пробегают во время матчей. Источники, близкие к Пинтусу, объясняют проблемы с травмами несколькими факторами, включая напряженный график клуба.