«Спартаку» предложили экс-директора «Лацио» Таре и Бранку из «Фенербахче»

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вчера, 18:54

В воскресенье «Спартак» объявил об уходе спортивного директора .

По информации инсайдера Ивана Карпова, на освободившуюся должность «Спартаку» предложен Игли Таре, покинувший пост спортивного директора «Лацио» летом прошлого года. СМИ ранее сообщали об интересе к албанскому специалисту со стороны «Айнтрахта» и Герты».

Другим кандидатом является португалец Мариу Бранку, в настоящее время работающий в «Фенербахче».

Утверждается, что новым спортивным директором станет иностранный специалист – в настоящий момент у клуба есть несколько кандидатов и фаворит.