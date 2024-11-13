«Спартаку» предложили экс-директора «Лацио» Таре и Бранку из «Фенербахче»

В воскресенье «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Томаша Амарала.
По информации инсайдера Ивана Карпова, на освободившуюся должность «Спартаку» предложен Игли Таре, покинувший пост спортивного директора «Лацио» летом прошлого года. СМИ ранее сообщали об интересе к албанскому специалисту со стороны «Айнтрахта» и Герты».
Другим кандидатом является португалец Мариу Бранку, в настоящее время работающий в «Фенербахче».
Утверждается, что новым спортивным директором станет иностранный специалист – в настоящий момент у клуба есть несколько кандидатов и фаворит.