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«Спартаку» предложили экс-директора «Лацио» Таре и Бранку из «Фенербахче»

вчера, 18:54

В воскресенье «Спартак» объявил об уходе спортивного директора Томаша Амарала.

По информации инсайдера Ивана Карпова, на освободившуюся должность «Спартаку» предложен Игли Таре, покинувший пост спортивного директора «Лацио» летом прошлого года. СМИ ранее сообщали об интересе к албанскому специалисту со стороны «Айнтрахта» и Герты».

Другим кандидатом является португалец Мариу Бранку, в настоящее время работающий в «Фенербахче».

Утверждается, что новым спортивным директором станет иностранный специалист – в настоящий момент у клуба есть несколько кандидатов и фаворит.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 08:34
Оба даром не нужны. Таре помню по Лацио. Лукойл , назначайте россиянина , хватит кормить заезжих варягов.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:24
Мостовой вроде напрашивался на эту должность.
cska1948
cska1948
вчера в 19:53
Европа выкинула наши клубы и сборную из всех турниров, а наши клубы, видимо в благодарность за это, приглашают европейских специалистов к себе. Ни гордости, ни самоуважения...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:48
Зачем забугорный то ???
В стране дефицит спортивных директоров ??
У Спартака в уставе чтоль прописано "Спортивным директором должен быть иностранец, абсолютно не владеющим языком, без опыта работы в РПЛ, с высоченным окладом, не отвечающий ни за трансферы ни за результат....работа сезонная...сезон и домой".....
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:47
А как интригу закрутили то - "В настоящий момент у клуба есть несколько кандидатов и фаворит." В общем не исключено , что кому то вскоре понадобится ...
sihafazatron
sihafazatron ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:43
Готовых и списанных западных игроков
YNWA
YNWA ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:42
Несомненно! 👌
Сп62
Сп62
вчера в 19:30
Если опять иностранец, значит опять ориентир не на отечественных перспективных, а на готовых, хоть и не перспективных, западных игроков. Печально.
sihafazatron
sihafazatron ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 19:27
Я за тебя!!
Когда там окажешься и меня подтяни)))
ermak6848
ermak6848 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:24
Бюджет " народной " команды видимо позволяет назначить заморского директора..
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:15, ред.
Может Андрееву уже отдать и всё? Всё равно он там всем рулит, а эти спортивные директора для отвода глаз. Лучше уж пусть официальный Андреев чем теневой. Хотя бы будет с кого спросить, а то рулит Андреев а к журналистам выходят всякие Амаралы и прочие.
YNWA
YNWA
вчера в 19:08
Меня возьмите, ничего к лучшему не изменится! Всё будет как есть!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:56
А че своих нету?
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