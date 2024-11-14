FA хочет включить тренера из числа чернокожих, азиатов или иных меньшинств

Футбольная ассоциация Англии проведет переговоры с новым главным тренером сборной по вопросу их давнего обязательства предоставить тренеру из этнического меньшинства место в национальной команде.
В рамках специальной программы FA и PFA, запущенной в 2018 году, английские команды обязуются предоставлять возможности тренерской карьеры меньшинствам ради увеличения разнообразия в футболе топ-уровня.
Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли подтвердил, что Эшли Коул вместе с ним вернется в команду U21 после матча Англии с Ирландией в воскресенье. Таким образом, основная сборная останется без тренера, представляющего этнические меньшинства.
Приглашение тренера из этнического меньшинства для подготовки к ЧМ-2026 планируется обсудить с Томасом Тухелем до его вступления в должность 1 января. Подчеркивается, что возможный отказ немца вызовет вопросы к ассоциации, которая назначила иностранца тренером национальной команды.