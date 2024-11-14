FA хочет включить тренера из числа чернокожих, азиатов или иных меньшинств

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сегодня, 00:46

Футбольная ассоциация Англии проведет переговоры с новым главным тренером сборной по вопросу их давнего обязательства предоставить тренеру из этнического меньшинства место в национальной команде.

В рамках специальной программы FA и PFA , запущенной в 2018 году, английские команды обязуются предоставлять возможности тренерской карьеры меньшинствам ради увеличения разнообразия в футболе топ-уровня.

Временно исполняющий обязанности главного тренера Ли Карсли подтвердил, что Эшли Коул вместе с ним вернется в команду U21 после матча Англии с Ирландией в воскресенье. Таким образом, основная сборная останется без тренера, представляющего этнические меньшинства.