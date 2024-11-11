Юран готов возглавить «Спартак»

Тренер Сергей Юран заявил о готовности возглавить «Спартак».
Когда ты играл в «Спартаке» и знаешь, что такое ромбик на груди, понимаешь, что это за клуб, какая армия болельщиков. Я всегда ощущал ответственность перед спартаковцами. Знаю, что и Дмитрий Аленичев с большой радостью приходил в команду и хотел что-то выиграть. Да, не получилось, но это нормально.
Это нельзя назвать мечтой. Есть цель на тренерском поприще дойти до самого верха. Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я играл в этом клубе и понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать. Но сейчас у них есть наставник. Дай бог, чтобы команда выигрывала с Деяном Станковичем. Спартаковцы заждались побед и титулов.
Ну и конечно про ромбик на груди- это особая история. Юран, который забивал Спартаку шедевральные голы, играя в киевском Динамо и будучи любимцем киевских болельщиков, откровенно сбежал из Киева, со скандалом, после чего, группа, наиболее радикальных киевских фанатов приезжали в Москву, дабы, наказать спесивого беглеца...
Спартаку, от себя, лично, хочу пожелать, наконец-то, найти грамотного специалиста, который и без ромбика на груди вернет Великому советскому Клубу Уважение, а вместе с ним и его Славные Традиции!!!!!!!
Ну и конечно про ромбик на груди- это особая история. Юран, который забивал Спартаку шедевральные голы, играя в киевском Динамо и будучи любимцем киевских болельщиков, откровенно сбежал из Киева, со скандалом, после чего, группа, наиболее радикальных киевских фанатов приезжали в Москву, дабы, наказать спесивого беглеца...
Спартаку, от себя, лично, хочу пожелать, наконец-то, найти грамотного специалиста, который и без ромбика на груди вернет Великому советскому Клубу Уважение, а вместе с ним и его Славные Традиции!!!!!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!