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Юран готов возглавить «Спартак»

вчера, 21:11

Тренер Сергей Юран заявил о готовности возглавить «Спартак».

Когда ты играл в «Спартаке» и знаешь, что такое ромбик на груди, понимаешь, что это за клуб, какая армия болельщиков. Я всегда ощущал ответственность перед спартаковцами. Знаю, что и Дмитрий Аленичев с большой радостью приходил в команду и хотел что-то выиграть. Да, не получилось, но это нормально.

Это нельзя назвать мечтой. Есть цель на тренерском поприще дойти до самого верха. Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я играл в этом клубе и понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать. Но сейчас у них есть наставник. Дай бог, чтобы команда выигрывала с Деяном Станковичем. Спартаковцы заждались побед и титулов.

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Борис2876
Борис2876
сегодня в 09:54
Юран с Мостовым ну прям два пионера, всегда на все готовы.
lotsman
lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:22
"....да и ещё если вместо Абен и Мартинсов будут свои воспитанники...."
В советские времена в каждом дворе была своя команда. В каждой школе занимались футболом. Детские футбольные школы были повсеместно. детские футбольные турниры проводились между районами, городами. Один "Кожаный мяч" чего стоил. Сейчас всё это потеряно. А в тех академиях, в которые можно попасть за большие деньги, к обучению ребятишек подходят формально. Главное чтобы деньги платили, а не получился футболист, ну и ладно, таланта мол нет. Видел я такую академию. Чтобы возродить футбольную школу нужны средства и время. А в наше время балом правит бизнес. И он на это не пойдёт. Им надо всё и сразу. Поэтому проще Мартинсов пригласить.
альсато
альсато
сегодня в 09:02
Jeck прав!.. если нет никакой разницы между менеджерами из за бугра и нашими стажерами)), то..какого ху..пардон хрена приглашать первых...
112910415
112910415
сегодня в 06:17
может быть, когда-нибудь ...
eupzydp69kug
eupzydp69kug
сегодня в 05:04
Уж лучше Юран, чем иностранцы.
Семеныч88
Семеныч88
сегодня в 03:16
Когда же уже прекратят назначать бывшых сов. футболистов. Они же просто никакие, Юран какие клубы тренировал в последние годы? Результат? Только Леня Слуцкий может что то, а остальные это колхоз и круговорот
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58, ред.
РПЛ не так уж и плоха...в топ-8-10 в европах уж точно входит...
И наверняка очередь из евротренеров желающих набраться опыта и затрамплиниться в еврочемпионаты нехилая....Тедеско-Ваноли-Абаскаль-Станкович...лишь десятая часть....они несомненно становятся сильней как тренеры пройдя РПЛ...я так думаю....
Но не надо забывать что самый титулованный клуб с самой большой армией болельщиков не "курсы повышения квалификации" для набирающихся опыта европейских тренеров со своей философией....даже нынешнее... одно поколение игроков скоро с ума сойдёт меняться под каждого тренера....
Непонятно что с этого команде...перепадает...что она набирает каждый сезон нового тренера-стажёра...без видимых табличных перемен...зачем в европах брать то что у себя не хуже ??
Если условная связка Семак-Тимощук-Симутенков даёт результат (я сейчас не о деньгах и Газпроме...можете не возражать)....почему разозлившиеся на безтитулье любимой команды условные Юран-Аленичев-Тихонов забыв о личных амбициях (всё равно кто будет Главным) не могут поработать на благо клуба??? Осталось то не так уж много...сделать...ибо главное уже на поверхности....всем опостылили приглашения заморских бессмысленных философов....
Сплочённый Спартак - страшный Спартак....гонимый вперёд своими болельщиками....своими Тренерами...да и ещё если вместо Абен и Мартинсов будут свои воспитанники....

Понятно что наше мнение это лишь наше мнение....понятно что у людей смотрящих и любящих футбол своё видение....у бюджетоосваивальщиков - своё...но...
Не пора ли разозлиться самим на себя ??
Найдётся ли человек способный приглашать не менеджеров....а профессионалов....
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:10
Ничего выдающегося в Сергее Николаевиче, кроме ромбика на груди, нет...
протон
протон
вчера в 22:47
Карпин тоже к этому шел, тоже из той плеяды Олега Романцева, всеми нами уважаемый. А что в итоге вышло? 12 лет без побед в великом клубе Спартак. Как игрок Юран был, конечно, хорош. Одно дело, когда ты рука Бога как Диего, а другое, когда ты тренер. Ну станет тренером и брать титулы начнут любить и уважать. Авторитет тренера приходит тогда когда куешь золото
jgqqb3k4p5hr
jgqqb3k4p5hr
вчера в 22:41
Уверен что рано или поздно это случится
qhkwytv6z4ek
qhkwytv6z4ek
вчера в 22:28
Наилучший вариант для спартака, но его не поставят, воровать будет неудобно, он же не -ич какой-нибудь, молчать не будет.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:15, ред.
Сергей Николаевич, как футболист вы поиграли ещё в советском футболе, и пусть в стране уже во всю шла перестройка, а футбол потихоньку начал переходить на хоз.расчёт, но у вас ещё оставался дух патриотизма, который сохранился до сей поры. И пусть вы больше поиграли за киевских Динамовцев, но как россиянину вам Спартак ближе и роднее всех остальных команд. Поэтому неудивительно, что после чемпионства в качестве игрока этого клуба, ваше стремление добиться с ним высот и на посту Главного тренера. Жизнь кончается не завтра, Бог даст и может всякое случиться и реализуете свои планы.
Болейте за своих, а не против чужих!
протон
протон
вчера в 22:08
Крамольная мысль от Юрана . "Дай бог, чтобы команда выигрывала с Деяном Станковичем. Спартаковцы заждались побед и титулов.
" В общем Юран в картинке.
Capral
Capral
вчера в 21:55, ред.
Еще год назад, я хотел видеть Юрана в Спартаке. Но очень не хотелось бы, чтобы такой Легендарный и Прекрасный Клуб как Спартак превратился в перевалочную базу для всякого рода проходимцев. В данном случае, я не о Юране, а в том количестве карьеристов, которые прошли через Спартак. Что касается Юрана, то на сегодняшний день, ничего не вижу в нем необычного. По-прежнему бездействует, а его тренерский метод, мне не понравился, после его работы в Нижнем.

Ну и конечно про ромбик на груди- это особая история. Юран, который забивал Спартаку шедевральные голы, играя в киевском Динамо и будучи любимцем киевских болельщиков, откровенно сбежал из Киева, со скандалом, после чего, группа, наиболее радикальных киевских фанатов приезжали в Москву, дабы, наказать спесивого беглеца...

Спартаку, от себя, лично, хочу пожелать, наконец-то, найти грамотного специалиста, который и без ромбика на груди вернет Великому советскому Клубу Уважение, а вместе с ним и его Славные Традиции!!!!!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:41
Пусть попробует свои силы , а результат не за горами
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:36
)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:16, ред.
А мне бы лично было бы интересно на Серегу в Спартаке посмотреть
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