Юран готов возглавить «Спартак»

Тренер заявил о готовности возглавить «Спартак».

Когда ты играл в «Спартаке» и знаешь, что такое ромбик на груди, понимаешь, что это за клуб, какая армия болельщиков. Я всегда ощущал ответственность перед спартаковцами. Знаю, что и Дмитрий Аленичев с большой радостью приходил в команду и хотел что-то выиграть. Да, не получилось, но это нормально.

Это нельзя назвать мечтой. Есть цель на тренерском поприще дойти до самого верха. Хотелось бы однажды возглавить «Спартак» и выиграть чемпионат России. Я играл в этом клубе и понимаю, что надо разорваться в клочья, но болельщиков порадовать. Но сейчас у них есть наставник. Дай бог, чтобы команда выигрывала с Деяном Станковичем. Спартаковцы заждались побед и титулов.