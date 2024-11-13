Сульшер назвал команду, ради которой готов вернуться к тренерской работе

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о возможном продолжении карьеры.

Это должно быть что-то достаточно интересное, с правильным руководством. Полагаю, работа в сборной могла бы мне подойти. С другой стороны, сейчас это не представляется возможным.

Если возникнет ситуация, при которой Столе [Сольбаккен] поймет, что больше не хочет работать на своем посту, я с радостью обсужу вопрос [с возможным назначением в сборную].

Я бы сказал «да» в любой день недели. Я считаю неправильным обсуждать работу, которую сейчас выполняют другие люди, но, разумеется, я бы ответил согласием.