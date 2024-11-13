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Сульшер назвал команду, ради которой готов вернуться к тренерской работе

вчера, 09:32

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о возможном продолжении карьеры.

Это должно быть что-то достаточно интересное, с правильным руководством. Полагаю, работа в сборной могла бы мне подойти. С другой стороны, сейчас это не представляется возможным.

Если возникнет ситуация, при которой Столе [Сольбаккен] поймет, что больше не хочет работать на своем посту, я с радостью обсужу вопрос [с возможным назначением в сборную].

Я бы сказал «да» в любой день недели. Я считаю неправильным обсуждать работу, которую сейчас выполняют другие люди, но, разумеется, я бы ответил согласием.

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Все комментарии
KSY24
KSY24
вчера в 19:36
Скромно...
zim289
zim289
вчера в 16:48
Сульшер — донный тренер. Может быть, футболистом был добротным. Но как тренер он дно.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:29
В общем нам теперь известно имя следующего тренера сборной Норвегии.
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