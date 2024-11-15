«Зенит» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче в Стамбуле

«Фенербахче» одержал победу над «Зенитом» в товарищеском матче (2:1).
На 20-й минуте стамбульская команда открыла счёт — гол забил Дженк Тосун. На 35-й петербуржцы отыгрались усилиями Александра Ерохина. Победным забитым мячом в составе хозяев поля отметился Мунир Меркан на 63-й.
Единственное, что хочется пожелать- это скорейшего Выздоровления Глушенкову!!! Не понимаю, зачем было его сегодня выпускать? А впрочем, понимаю- Семаку нужен, хоть какой-то результат, а кто его даст, в отсутствии Макса...
Единственное, что хочется пожелать- это скорейшего Выздоровления Глушенкову!!! Не понимаю, зачем было его сегодня выпускать? А впрочем, понимаю- Семаку нужен, хоть какой-то результат, а кто его даст, в отсутствии Макса...