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«Зенит» уступил «Фенербахче» в товарищеском матче в Стамбуле

вчера, 21:56
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Фенербахче» одержал победу над «Зенитом» в товарищеском матче (2:1).

На 20-й минуте стамбульская команда открыла счёт — гол забил Дженк Тосун. На 35-й петербуржцы отыгрались усилиями Александра Ерохина. Победным забитым мячом в составе хозяев поля отметился Мунир Меркан на 63-й.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:41
Ха-ха..ха...
А Вы ожидали слёзы и посыпание голову пеплом ??..))))
Да не дождётесь....
Завсегда лучше быть поклонником какой либо команды при любом исходе ее матчей...чем денно и нощно писать...про Плохой Зенит... про Газпром всё купил, Миллера и Семака...при чём с поводом и без повода на любых ветках..))
Я могу относиться серьёзно адекватно к критичным комментам людей которые не предвзяты...реалистичны и не запрограммированы на отрицание...ненависть...нелюбовь...неприязнь...антипатию....
Скромный Я - лучший пример....
Если условный Спартак сыграл хорошо - завсегда скажу "Спартак был лучше, провёл отличный матч, превосходил соперника , Бонгонда - топ!!!"
Когда увижу ваш коммент "Зенит был великолепен, необычайно остр и по-праву находится в лидерах таблицы" - тогда и буду без ржача смотреть на вашу "критику"....
А так...спасибо за очередную улыбку...
Будьте добрее...веселее...
Вы наверняка не задумывались....что некоторым и не надо никогда делать хорошую мину при плохой игре....у них при любой игре хорошая мина....)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:02
А признаком "дружественности" матча стало отсутствие реального мордобоя в стычке между игроками? А то, что Фенер, играя без 4-х игроков основы(как и Зенит), превзошел гостей и по качеству игры, и по организации и во всем что только можно - это тоже признак дружеского характера матча. Есть такое хорошее изречение " делать хорошую мину при плохой игре". Слышали?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:49, ред.
Доброго всем прекрасного ноябрьского утра !!! (когда проснулся тогда и и утро)

Вчера был просто праздник игр наших команд ...неофициальные международные игры так или иначе добавляют разнообразие....
Редкая игра сборной собрала почти полный стадион в Краснодаре...хоть и была из разряда "Кого смогли того позвали"....ну и конечно коммерческо-дружеский матч Зенита и Фенербахче....
Все при своих....
И Карпин все рекорды побил....и Семак вроде Маура не обидел....ни счётом ни отсутствием живота...
Думаю Фенербахче удастся заспонсорить Газпром....уж лет 8 бьются в эту дверь...
В эпоху Семака (странно звучит) сыграно 5 матчей с турецким клубом...2 официальных матча - из которых по результатам двух встреч Семак несомненно вышел победителем Богданыч....и три товарнячка....одна ничья...одна победа по пенальти и вчерашний подарок Моуриньо...
Надеюсь португалец многое почерпнул из игры...не каждый день судьба посылает ему в соперники 6-тикратных к ряду победителей чемпионата...
Да и Семак не в накладе...и ребят прогулял в заграницы поиграть...и сам успел наверняка разносолами турецкими насытится...
Ваван Смирнов
Ваван Смирнов
сегодня в 10:29
Хреново играет Зенит в последнее время , но такого дерма не ожидал . Антифутбол в чистом виде , хотя от Семака больше ожидать и нечего . Да и уровень РПЛ наложил свой жирный отпечаток .
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 09:40
Великолепная работа судейской бригады. Арбитр сумел удержать игру в своих руках. А сложности были и не малые. Такое судейство в РПЛ увидишь очень редко. Сама игра до второго пропущенного Зенитом мяча была равной. Из игроков Зенита понравился только Луссиано.
FRZZ
FRZZ
сегодня в 09:38
Фенер играл не основным составом и то мог бы еще парочку голов накидать. Даже самые сильные российские команды явно не конкурентоспособные в Европе.
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:36
Я включил трансляцию матча на 11-ой минуте. Фамилию Глушенков комментатор назвал только на 31-ой минуте, когда он войдяв, по цертру, в штрафную, метров с 15-ти ударил в сторону углового флага. После этого его заменили. Вроде травмы не получал.
drive45
drive45
сегодня в 08:17
Счет по игре и у нашего чемпиона игра была явно не из лучших.Игра с таким соперником в очередной раз показыыает уровень нашего футбола и Зенита в целом. Радует что такая игра состоялась и надеюсь что будут и другие более сильные соперники не только для Зенита но и для других клубов РПЛ.Для Зенита есть над чем подумать и кого и что менять....
112910415
112910415
сегодня в 06:55
турецкий клуб - сильный !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:30
У Фенера не было 4-х человек основы. Джеко, вратаря Ливаковича и еще двух сборников, т.е. всего 7 из основы. Как и у Зенита. Так что сравнивать можно. Фенер сильнее однозначно.
ABir
ABir
вчера в 23:26
Да не с Брунеем пришлось сражаться
Capral
Capral
вчера в 23:15
Анатолий Кандауров.

Да, к сожалению опять. Семак же не может, чтобы не угробить талант. Вот плоды его творчества...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 23:02
Играли 7 человек твердой основы. Из бвлласта на поле был только Чистяков в старте. Остальные из обоймы. Соболев в старте - это основ, или как?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:00
CapralCapral
Я игру не смотрел. Потом узнал, что Глушенкова заменили на 35 минуте. Что. опять травма?
shur
shur ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:41, ред.
....Маур до и после пластики, как здорово мешки спрятали...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:37
Хорошие игроки у Зенита есть, а вот солидной командной игры нет. Да и какая может быть игра при таком откровенно слабом тренере...
Сп62
Сп62
вчера в 22:35
Я не в курсе, какой состав выставил Маур, но состав Зенита основным явно не назовёшь. Большую часть игры Зениту приходилось обороняться, хотя в первом тайме несколько опасных моментов он смог организовать. Фенер превосходил соперника в основном за счёт физики, постоянного прессинга. Несколько раз зенитовцы опасно теряли мячи при выходе из обороны и могли пропустить ещё пару голов. Думаю основной состав питерцев мог бы расчитывать минимум на ничью.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:33
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 22:22
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r ответ alexando1974 (раскрыть)
      вчера в 22:20
      То есть «мой клуб», как Вы выражаетесь, да, нагнул бы) Потому что я болею за Барселону)
      Но я всегда болею против клубов других стран( в том числе и Барсы), когда играют российские клубы. Если Вам так смешно, то поясните: почему другие не хотят играть с теми же турками? У меня ответа нет, т.к. причин может быть много…
      Но если вышли, то бейтесь! Бейтесь до конца!
      nikolah
      nikolah ответ sv_1969 (раскрыть)
      вчера в 22:20
        sv_1969
        sv_1969
        вчера в 22:18
          Ice van Reed
          Ice van Reed
          вчера в 22:16
          Как нормальный тренер, а не из Карманного Чемпионата, начинаются проблемы, и это при наличие легионеров на поле, благо в Европе не играют, планка бы пошла вниз с астрономической скоростью...
          Futurista
          Futurista ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
          вчера в 22:15
          Тем более что товарняк это был для Фенера)...
          alexando1974
          alexando1974 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
          вчера в 22:13
          тоесть твой клуб нагнул бы фенер причём легко да?)))))
          Capral
          Capral
          вчера в 22:11
          Игра так себе, не понравилась. Понравился счёт на табло, но не содержание игры. Помню, главный адвокат Семака, с нетерпением предвкушал эту игру и ждал от неё, чего-то необычного. В результате- много беготни, сумбура и очень мало смысла. Правда, ничего особенного от Фенера и не ждал, а тем более от футбола Маура, который столько лет не меняется. Ну и как обычно, с уходом Глушенкова, опять разладилась игра у гениального тренера. Можно сказать, что турки и не особо старались, потому что при желании могли забить и больше... Ну а так, матч, в определенном смысле разочаровал.

          Единственное, что хочется пожелать- это скорейшего Выздоровления Глушенкову!!! Не понимаю, зачем было его сегодня выпускать? А впрочем, понимаю- Семаку нужен, хоть какой-то результат, а кто его даст, в отсутствии Макса...
          sihafazatron
          sihafazatron
          вчера в 22:10
          Победа на классе!)
          h_a_k_k_e_r
          h_a_k_k_e_r
          вчера в 22:09
            Futurista
            Futurista
            вчера в 22:07
            Небольшой урок)...
            KSY24
            KSY24
            вчера в 22:06
              Гость
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