Россия отправила 11 безответных мячей в ворота Брунея

Сборная России одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче (11:0).
Счёт на 1-й минуте открыл Иван Обляков. На 7-й мяч в свои ворота отправил Нурихван-бин Отман. Также голами отметились Евгений Морозов (10-я), Обляков (28-я), Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и Арсен Адамов (88-я).
Российская сборная также обновила свой рекорд по забитым голам в одной игре.
Позволю себе легкую импровизацию по данному поводу:
Нам явил РФС диво-дивное, с самого Калимантана прибывшее, о котором никто и не ведывал, нареченное сборной Брунейскою. И пошли тогда русские витязи, да во чистое поле футбольное, дать отпор супостату заморскому, да блеснуть молодецкою удалью. И расправили плечи могучие, и помчалися вихрем на ворога, испужалися парни брунейские, забивать себе сами уж начали. Ну а наши не унимаются, все смеются да дальше куражатся, накидали авоську им полную, что аж где-то на Кубе икнулося. Но брунейцам не стоит печалиться, как поведал глава от футбола их, не пришлось на поездку им тратиться, РФС сердобольный спонсировал.
Р.S: "Кто к нам с мЯчом придет, тот от мЯча и погибнет."
Позволю себе легкую импровизацию по данному поводу:
Нам явил РФС диво-дивное, с самого Калимантана прибывшее, о котором никто и не ведывал, нареченное сборной Брунейскою. И пошли тогда русские витязи, да во чистое поле футбольное, дать отпор супостату заморскому, да блеснуть молодецкою удалью. И расправили плечи могучие, и помчалися вихрем на ворога, испужалися парни брунейские, забивать себе сами уж начали. Ну а наши не унимаются, все смеются да дальше куражатся, накидали авоську им полную, что аж где-то на Кубе икнулося. Но брунейцам не стоит печалиться, как поведал глава от футбола их, не пришлось на поездку им тратиться, РФС сердобольный спонсировал.
Р.S: "Кто к нам с мЯчом придет, тот от мЯча и погибнет."