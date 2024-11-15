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Россия отправила 11 безответных мячей в ворота Брунея

вчера, 20:55
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия11 : 0Логотип футбольный клуб БрунейБрунейМатч завершен

Сборная России одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче (11:0).

Счёт на 1-й минуте открыл Иван Обляков. На 7-й мяч в свои ворота отправил Нурихван-бин Отман. Также голами отметились Евгений Морозов (10-я), Обляков (28-я), Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и Арсен Адамов (88-я).

Российская сборная также обновила свой рекорд по забитым голам в одной игре.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 11:44
ОТВРАТИТЕЛЬНО!!!Стыдно за нашу страну и наш РФС.Хотя что с чинуш взять,им бы только денег слупить.Отвратительные комментари телевиззионщиков,брызжа слюной радовались каждому голу наших футболёров.Жаль того мальчика,который чуть не забил мяч с центра поля.Обидно за него.И уж совсем стыдно становится за краснодарцев,которые посетили это избиение. Тоже самое,что смотреть растрел евреев в Бабьем Яру во время в*йны.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 11:18
Молодцы не ожидал от них.Надеюсь сыграют с аборигенами Джингулей и забъют 20 мячей,затем аборигенами Австралии,Новой Гвинеи.
Одним словом молодцы,гранды мирового футбола.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:29, ред.
Самое неприятное зрелище в этом матче - светящиеся от счастья лица наших футболистов после забитых мячей. Напоминали начищенные до блеска бока самовара. Осталось только вскипятить в нём воду, поставить на стол и смотреться в него, как в зеркало, попивая чай с сахаром в прикуску.
dsj4zq3gmh56
dsj4zq3gmh56
сегодня в 10:19
Следующим соперником будет "сборная" Антарктиды! Всех, кого найдут, тех и привезут! И счет то может быть 111:0 !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 09:42
ПОЗОР РПЛ !!!!!
112910415
112910415
сегодня в 07:29
тщательно подбирая соперников, можно улучшать и улучшать этот чудесный результат !
амурец
амурец
сегодня в 01:12
Повеселились
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 23:55
Думаю с Сирии не справимся
100лет
100лет
вчера в 23:40
Теперь понимаю почему Дзюба так рвался в сборную😎
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:33
Посмотрел видеообзор, печальное зрелище, конечно. Половина голов корявенькие, после отскоков, или просто заносили в ворота. Куча ударов по воробьям. Смотреть в этой сборной не на что
Capral
Capral
вчера в 23:31
Это я с иронией. Конечно- это невозможно в ближайшее время, по известным причинам. Но, Блажен, кто верует...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:29
...безусловно,только так!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:28
Санёк, ты конечно прав, но это футбольный форум, а значит, стоит придерживаться правил. А так, да, конечно, помимо футбола существует и много другого интересного... Но всё таки, будем иметь Уважение к правилам Соккера, а значит- следовать его законам))).
баск
баск
вчера в 23:27
А Жирков у нас большой провидец? С чего бы..
На мой-то взгляд, такое возвращение легко задержится далеко за 26 год
Ев17
Ев17 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:27
Месси пошёл за валидолом ))
Capral
Capral
вчера в 23:25
Конечно не приходится, поэтому, в этом случае, лучше отказаться от подобных смехотворных игр. Тем более, Жирков обещает в 2026 возвращение сборной в Европу...
баск
баск
вчера в 23:21
Оки, и тебе приятного просмотра.
Одно мне только так и не понятно- отчего столь многие не хотят понимать, что сборная России сейчас пребывает в ситуации, в которой выбирать соперников
не приходится..)
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:19
...минхерц,чем человек разносторонее,тем приятнее с ним общаться! Я к примеру, с человеком долдонущим только за футбол просто устану,не захочет переключиться отойду в сторону! Не давно Войновича перечитал -Чонкина и Легенды Невского проспекта Веллера- описался!!! Хорошего вечера!
Capral
Capral
вчера в 23:10
Да, ты прав, меня немного занесло...)))
Ну ладно, сейчас футболы транслируют. Приятного просмотра, что ли.
баск
баск
вчера в 23:09
Какое отношение к книгам о футболе имеют Цвейг и Тарле, здесь вроде бы футбольный ресурс?..)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:54
Не за горами матч со сборной детсада.Чтобы обновить рекорд
баск
баск
вчера в 22:49
Причём, далеко за её пределы, Витя)
Сейчас я, к примеру, перечитываю книгу Токарева и Горбунова "Точка разрыва"
о разгоне команды лейтенантов, захотелось освежить, так сказать..

Что же до матча с Брунеем- совершенно нет никакой разницы, с каким мотивом играется тот или иной товарняк, ибо он товарняк и есть, и во всём мире вполне
практикуются, в том числе, и матчи с большой разницей в классе соперников.
Впрочем, я это уже говорил..)
Capral
Capral
вчера в 22:41
    Сп62
    Сп62 ответ баск (раскрыть)
    вчера в 22:39
    Ну, ты же видел, что все ждали необычного рекорда по забитым голам. Где ещё такое можно увидеть?
    particular
    particular
    вчера в 22:28
    Зато, РФС себе плюсик зафутболил...
    баск
    баск
    вчера в 22:26
      баск
      баск ответ Сп62 (раскрыть)
      вчера в 22:24
      А в чём принципиальность матча с Брунеем?)
      Сп62
      Сп62 ответ баск (раскрыть)
      вчера в 22:20
      Матчи, которые ты отметил, в то время не носили принципиальный спортивный характер. Это были дипломатические, культурно-просветительные поездки с показательными играми. Поэтому сравнивать их с современными матчами, наверное, не стоит.
      Capral
      Capral ответ Ев17 (раскрыть)
      вчера в 22:18
      Вполне допускаю))).
      Capral
      Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
      вчера в 22:18
      И это правильно, как говорил неправильный Михал Сергеич!!!
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