Россия отправила 11 безответных мячей в ворота Брунея

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вчера, 20:55

Сборная России одержала победу над командой Брунея в товарищеском матче (11:0).

Счёт на 1-й минуте открыл Иван Обляков. На 7-й мяч в свои ворота отправил Нурихван-бин Отман. Также голами отметились Евгений Морозов (10-я), Обляков (28-я), Лечи Садулаев (48-я), Никита Кривцов (57-я), Тамерлан Мусаев (62-я), Андрей Мостовой (67-я), Александр Черников (73-я), Алексей Батраков (79-я) и Арсен Адамов (88-я).

Российская сборная также обновила свой рекорд по забитым голам в одной игре.