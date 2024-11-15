Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026

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вчера, 08:29

Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Бразилией в матче 11-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (1:1).

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник бразильцев Рафинья. Сразу после перерыва только вышедший на замену венесуэльский хавбек Теласко Сеговия забил ответный гол. На 62-й минуте нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мог принести победу Бразилии, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев поля Рафаэль Ромо. На 89-й минуте защитник сборной Венесуэлы Александр Гонсалес получил прямую красную карточку.

Венесуэла занимает 7-е место (12 очков). Бразилия располагается на 3-й строчке (17 баллов).