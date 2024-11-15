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Бразилия не смогла обыграть Венесуэлу в отборе ЧМ-2026

вчера, 08:29
ВенесуэлаЛоготип футбольный клуб Венесуэла1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Венесуэлы сыграла вничью с Бразилией в матче 11-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (1:1).

На 43-й минуте счёт открыл полузащитник бразильцев Рафинья. Сразу после перерыва только вышедший на замену венесуэльский хавбек Теласко Сеговия забил ответный гол. На 62-й минуте нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор мог принести победу Бразилии, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев поля Рафаэль Ромо. На 89-й минуте защитник сборной Венесуэлы Александр Гонсалес получил прямую красную карточку.

Венесуэла занимает 7-е место (12 очков). Бразилия располагается на 3-й строчке (17 баллов).

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Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:26
...в чём ты безусловно прав,надо выбирать между Вини и Мбаппе,
чей край левый ,аминь!!! И все фана Реала а также каталонские товарищи,вместе :
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 12:28
"Вечеринка" в Венесуэле удалась.. 😄
112910415
112910415
вчера в 12:11
и это великая Бразилия ?!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 12:05
И это криволапое, симулирующее чудо претендовало на ЗМ в европе?
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:03
Смотрел почти весь матч , конечно ключевым моментом был не забитый Винисиусом пенальти . Такой неуверенности при пробитии одиннадцатиметрового от Вини не ожидал , причём после удара мяч от вратаря отскочил прямо на ногу Вини и он уже вторично промазал по воротам метров с девяти... А в общем вся бразильская команда сыграла откровенно слабо.
В целом на данный момент футбол в Латинской Америке выровнялся и уже нет как раньше ярко выраженных лидеров и многие сборные выглядят примерно равными по классу... Да и сама игра уже становится какая то усреднённая , академическая, что ли , практически нет того искромётного , техничного футбола который был раньше присущ латиноамериканцам...
k3rswp2wz93m
k3rswp2wz93m
вчера в 11:45
Бразилия может вообще с чемпионатом мира пролететь с такими результатами.
амурец
амурец
вчера в 11:38
Вини в сборной очень плох
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:23, ред.
Показалось, а может и нет, что в игре бразильцев очень много суеты, какой - то импульсивности, горячности, как - будто всех игроков охватил приступ лихорадки. Решили задавить соперника беготнёй и напором, и вместо холодного разума - повышенная температура по всему телу. Особенно эта "лихорадка" была заметна в завершающих фазах атаки, когда нужно было быть порассудительнее, поспокойнее, а вместо этого мы видели горячечный бред.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:21
Винисиус в сборной совсем бесполезен, так еще и пенку не забил. Какой ему ЗМ?! Пусть идет тренируется.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:16
Винисиус снова "отличился".
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:36
Вот меньше всего интересуют ничьи бразильцев и поражения аргентинцев. У них группа отбора такова, что 6 из 10 сборных выходят напрямую на ЧМ + еще 1 сборная в стыках играет. По сути то, они разыгрывают тех 3 неудачников кто не попадает на турнир + 1 путевку в стык. Поэтому и творят что хотят.
sv_1969
sv_1969 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:31
Да он вообще в сборной не тащит
матос
матос
вчера в 09:21
слабая ныне Бразилия ....
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:19
Винисиус запорол , не забил пенальти. ((
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:11
Оказывается, что Венесуэла умеет играть в футбол. Кроме забитого гола у них было ещё несколько прекрасных голевых моментов. Так что, при определённых обстоятельствах, могли и выиграть. Винисиус играл неважно, впрочем за сборную Бразилии он всегда делает это отвратительно. Пора выбирать - футбол или борьба с расизмом.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:03
Золотой банан в студию!!!))
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:45
Винисиус до сих пор не отошёл от обиды за облом с Золотым мячом.
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