Англия крупно обыграла Грецию в Лиге наций

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сегодня, 00:39

Сборная Греции потерпела поражение от команды Англии в матче 5-го тура Лиги наций (0:3).

На 7-й минуте счёт открыл Олли Уоткинс. Автогол Одиссеаса Влаходимоса на 78-й позволил английской команде увеличить преимущество. Третий мяч забил Кертис Джонс на 82-й.

Греция занимает 2-е место в Группе 2 Лиги B. Англия лидирует в квартете. У обеих команд по 12 очков.