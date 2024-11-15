Англия крупно обыграла Грецию в Лиге наций

Сборная Греции потерпела поражение от команды Англии в матче 5-го тура Лиги наций (0:3).
На 7-й минуте счёт открыл Олли Уоткинс. Автогол Одиссеаса Влаходимоса на 78-й позволил английской команде увеличить преимущество. Третий мяч забил Кертис Джонс на 82-й.
Греция занимает 2-е место в Группе 2 Лиги B. Англия лидирует в квартете. У обеих команд по 12 очков.
Англичане солидно смотрелись, как и подобает классной команде. Каждый на своем месте, грамотный и быстрый переход от обороны к атаке, без лишней возни. Кейн немного потерялся, как мне показалось и чувствуется возраст... Нет уже той энергии, что была еще в прошлом сезоне в Баварии. Вобщем, счет по игре. Симпатичный третий гол, оригинальный.
Англию с победой!!!
Англичане солидно смотрелись, как и подобает классной команде. Каждый на своем месте, грамотный и быстрый переход от обороны к атаке, без лишней возни. Кейн немного потерялся, как мне показалось и чувствуется возраст... Нет уже той энергии, что была еще в прошлом сезоне в Баварии. Вобщем, счет по игре. Симпатичный третий гол, оригинальный.
Англию с победой!!!