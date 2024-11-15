Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига наций 2024/2025

Англия крупно обыграла Грецию в Лиге наций

сегодня, 00:39
ГрецияЛоготип футбольный клуб Греция0 : 3Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Сборная Греции потерпела поражение от команды Англии в матче 5-го тура Лиги наций (0:3).

На 7-й минуте счёт открыл Олли Уоткинс. Автогол Одиссеаса Влаходимоса на 78-й позволил английской команде увеличить преимущество. Третий мяч забил Кертис Джонс на 82-й.

Греция занимает 2-е место в Группе 2 Лиги B. Англия лидирует в квартете. У обеих команд по 12 очков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сборная Бельгии уступила Италии в матче Лиги наций
Сегодня, 00:39
Молодёжная сборная России обыграла сверстников из «Флуминенсе»
Вчера, 23:16
Армения уступила Фарерским островам в игре Лиги наций
Вчера, 22:02
Казахстан с Черчесовым проиграл Австрии и вылетел в дивизион C Лиги наций
Вчера, 19:54
Сборные Австралии и Саудовской Аравии голов не забили
Вчера, 14:12
Легенды «Динамо» обыграли легенд «Спартака» в матче памяти Черенкова
13 ноября
Сортировать
Все комментарии
98umsb833qps
98umsb833qps
сегодня в 07:55
Доказали, что дома проиграли случайно.
3m96rqnspwx8
3m96rqnspwx8
сегодня в 07:33
Ответочка эллинам за победу в Англии смачная прилетела
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:51
Греческое счастье было таким недолгим...
STVA 1
STVA 1 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 06:45
Они наверное после победы над англией там испугались своей прыти))
shlomo
shlomo
сегодня в 06:27
Ожидал от Греков минимум один гол.... но не смогли.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 05:35
Англичане заняли положенное им законное место..
112910415
112910415
сегодня в 04:58
греки играют убедительно не часто ... не каждый век ! )
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:23
Получается вернули должок с лихвлй
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:38
Греки как то вообще "сдулись" - выглядели какими то заторможенные что ли...)
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 01:28
Легко расправились с греками!
Capral
Capral
сегодня в 00:49, ред.
Смотрел футбол и думал: как, каким образом греки на первом месте и как, Англия могла проиграть у себя? Совершенно авантюрная игра греков, и что особенно бросается в глаза- это многочисленные перепасовки перед штрафной соперника, в незнании, что делать и кому отдать. Да, былo несколько опасных моментов у ворот гостей, когда вратарь англичан спас, но это больше спонтанно, нежели наиграно.

Англичане солидно смотрелись, как и подобает классной команде. Каждый на своем месте, грамотный и быстрый переход от обороны к атаке, без лишней возни. Кейн немного потерялся, как мне показалось и чувствуется возраст... Нет уже той энергии, что была еще в прошлом сезоне в Баварии. Вобщем, счет по игре. Симпатичный третий гол, оригинальный.

Англию с победой!!!
Foxes
Foxes
сегодня в 00:46
Молодцы!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:44
Отомстили грекам))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 