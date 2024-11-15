Парагвай обыграл Аргентину в матче отбора на ЧМ-2026

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вчера, 08:18

Сборная Парагвая обыграла команду Аргентины в матче 11-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (2:1).

На 11-й минуте счет открыл нападающий гостей Лаутаро Мартинес. На 19-й минуте нападающий хозяев Антонио Санабрия сравнял счет, исполнив удар через себя в падении. На 47-й минуте защитник парагвайской команды Омар Альдерете забил головой после подачи со стандарта.

Парагвай занимает 5-е место (16 очков). Аргентина лидирует (22 балла).