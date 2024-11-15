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Парагвай обыграл Аргентину в матче отбора на ЧМ-2026

вчера, 08:18
ПарагвайЛоготип футбольный клуб Парагвай2 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Парагвая обыграла команду Аргентины в матче 11-го тура отбора к чемпионату мира 2026 года (2:1).

На 11-й минуте счет открыл нападающий гостей Лаутаро Мартинес. На 19-й минуте нападающий хозяев Антонио Санабрия сравнял счет, исполнив удар через себя в падении. На 47-й минуте защитник парагвайской команды Омар Альдерете забил головой после подачи со стандарта.

Парагвай занимает 5-е место (16 очков). Аргентина лидирует (22 балла).

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Все комментарии
KSY24
KSY24 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:00
И получит друг мой) Вполне заслуженно 😔😄
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 16:55
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍💪💪💪💪💪💪💪
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:20
Спасибо, Виктор! О здоровье всегда думаю, но всё равно проживём столько, сколько сам Бог нам позволит.

В этом бренном мире все с грехами!)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
В сорокет за сборную в финале чм не играют, даже если ты киборг
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 14:12
Ещё раз, Приветище, Дружище!!!
Спасибо, ещё держусь, с Божьей Помощью...
Его личные качества не самые достойные. Игрок он, безусловно Гениальный, но человек плохой и невоспитанный.
Ты о Здоровье думай и береги его!!! Удачи тебе- во всех твоих делах!!!!!!! Не болей!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍😉😉😉😉😉😉😉💪💪💪💪💪💪💪🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:41
Привет, Виктор! Как самочувствие?)
Я не знаком с ним лично, к сожалению)
Не могу судить про его личные качества.
Но на поле на эмоциях за каждым игроком есть что вспомнить. А за пределами поля он семьянин!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 12:57
Увы...
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:56
К сожалению так и есть!
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 12:32
Парагвай может и не только "автобус" ставить.. А Аргам уже ничего и не надо. Особенно после золотого "трэбла".. Месси играл хорошо, остальные дурака валяли.. Надо "разобраться" с ними обоим Лео.. Можно даже "по-немецки".. Как я умею это делать.. Хе.. 🤭🤣
112910415
112910415
вчера в 11:54
Парагвай - это серьёзно !
да ещё и футболки аргентинские запретили ... )
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 11:47
Приветствую!!!
А я и не сравниваю их обоих. Всегда говорил, что оба испорчены славой и огромным баблом. Оба- великие и гениальные футболисты, но при этом - нескромные люди.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:40
Приветствую! Но разве Рон ангел? Думаю нет! Мне по барабану что на Рона что на Лео! Но надо прямо говорить что у португала тоже характер не сахар! Думаю не нам их судить!Точно также как и они не имеют право судить других!Чисто мое мнение!Без обид!
амурец
амурец ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 11:35
Парагвай это конечно топ сборная
амурец
амурец
вчера в 11:34
да уж, нет липовых пенальти, нет поддержки судей и нет Месси и есть неудачи когда он в составе
Capral
Capral ответ Agamaga_05 (раскрыть)
вчера в 10:57
Привет, Дорогой!!!
Сейчас он действительно ходит пешком- возраст...
А раньше, да, резво бегал, красиво играл и забивал!!!
Но как человек плохой, о чем я постоянно говорю.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
cska1948
cska1948 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:20
Обязательно посмотрите, гол КРАСАВЕЦ!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:56
Парагвай это не Люксембург или Польша.
это команда, которая знает, как побеждать Аргентину или Бразилию.
насчет Месси, все свои трофеи он заслуженно взял.
но он не непобедимый.
и если повезет, станет двухкратным чемпионом мира.
назло всем и всему.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 09:52
А как он пешком тогда выиграл 6 золотых бутс? Купил наверное.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 09:37
Видимо Парагвай что-то знает))
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 09:29
Аргентина вообще с Парагваем тяжело играет последнее время. Думал ничья будет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:19
Удар через себя надо бы посмотреть!))
Молодцы Парагвай, хоть немного притормозили аргов)
lotsman
lotsman
вчера в 09:11
И Аргентина, и Бразилия дурака валяли, а не играли.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 08:59
А ведь за проигравших ходил пешком сам Месси... Человек, который правдами и неправдами получил уйму Золотых мячей. Мало того, он хочет их получать ещё и еще... Посмотрим, чем сегодня ответит другой постоянный претендент на самый высший индивидуальный трофей... Португалия сегодня играет с Польшей.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 08:29
Месси без настроя играл, деморализован после проигрыша в чемпионате
Scorp689
Scorp689
вчера в 08:25
Неожиданно... фавориты очки теряют...
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