«Санкт-Паули» объявил об уходе из социальной сети «X». В заявлении клуба говорится следующее:

Футбольный клуб «Санкт-Паули» покидает социальную медиа-платформу «X». «Парни в коричневом» присоединились к ней в 2013 году и имели 250 тысяч подписчиков.

Владелец Илон Маск превратил площадку для дискуссий в усилитель ненависти, способный повлиять на парламентскую избирательную кампанию в Германии.

С тех пор как Маск возглавил Twitter, как ранее называлась эта платформа, он превратил «X» в машину ненависти. Расизм и теории заговора распространяются бесконтрольно и даже поощряются. Оскорбления и угрозы редко наказываются и выдаются за свободу слова.

Кроме того, после победы на выборах Дональд Трамп выбрал Маска главой нового правительственного департамента. Маск был одним из основных спонсоров предвыборной кампании Трампа и также использовал «X» для этой цели. Можно предположить, что «X» также будет продвигать авторитарный, человеконенавистнический и ультраправый контент во время предстоящей избирательной кампании в Германии, манипулируя общественным дискурсом.

«Санкт-Паули» уже ограничил использование «X» и всё чаще публиковал политические заявления в поддержку разнообразия и инклюзивности, чтобы противостоять ненависти. Теперь клуб прекращает свою деятельность на «X». Аккаунт больше не будет использоваться, но контент последних 11 лет останется в соцсети ввиду его современной исторической ценности.