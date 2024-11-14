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«Зенит» и «Сепахан» продлили договор о сотрудничестве

вчера, 08:21

«Зенит» и иранский «Сепахан» продлили сотрудничество. В сообщении петербуржцев сказано:

Делегации клубов встретились в Исфахане и продлили договор о сотрудничестве, который открывает новые возможности в сфере развития детско-юношеского футбола, маркетинговых проектов, информационных технологий, а также перспектив в других видах спорта.

Срок действия международного соглашения составляет два года с возможностью автоматического продления по желанию сторон.

В рамках меморандума председатель правления «Зенита» Александр Медведев и генеральный директор спортивного общества «Сепахан» Ахмат Юсефзаде договорились об обмене опытом между клубами, проведении совместных семинаров и лекций на базе Центра повышения квалификации тренеров, а также организации коммерческих лагерей для команд «Сепахана» на базе «Газпром»-Академии.

Также стороны пришли к соглашению о сотрудничестве в сфере информационных технологий и IT-инноваций, которые позволят улучшить спортивные результаты и развивать детско-юношеский футбол.

Кроме того, клубы обсудили перспективы развития не только в футболе, но и в волейболе и гандболе. По традиции, представители клубов выразили желание и обсудили возможность проведения товарищеских матчей главных и женских команд «Зенита» и «Сепахана».

Стороны официально сотрудничают с апреля 2021 года. В течение нескольких лет клубы активно обменивались опытом в области футбола, медицины, учебных курсов. Тренеры «Газпром»-Академии и иранского клуба проходили взаимные стажировки и практические занятия, юношеские команды «Сепахана» принимали участие в турнире памяти Владимира Казаченка и других детских турнирах Санкт-Петербурга.

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Все комментарии
fpqd9ke27dtm
fpqd9ke27dtm
вчера в 10:39
Так витиевато ГАЗПРОМ спонсирует зарубежный футбол.
drug01
drug01
вчера в 10:31
Это очень важное решение, которое продолжит расти нашему футболу!!!!
2tjh5eebtptc
2tjh5eebtptc
вчера в 10:30
Пахан Сепахана и пахан Зенита на сходняке забили стрелку на общие делюги
sihafazatron
sihafazatron ответ ssspartak (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 10:04
Таких комментариев все больше становится. В последнее время вообще не читаю тех, кто "под масками"
lotsman
lotsman
вчера в 09:39
Хорошее сотрудничество. На зимние сборы можно ездить по льготным тарифам.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:15
В Иране тепло, там можно сборы детских команд проводить. В январе, во время каникул.
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:11
Иран дружественная страна и представители древнейшей цивилизации, есть чему поучиться друг у друга...
c6yhpfa2ze84
c6yhpfa2ze84
вчера в 08:42
Сотрудничество между «Зенитом» и «Сепаханом» продолжает развиваться. Пролонгация договора на два года с возможностью автоматического продления свидетельствует о заинтересованности обеих сторон в укреплении связей. Обмен опытом, проведение совместных мероприятий и семинаров, а также обсуждение перспектив развития в других видах спорта способствуют укреплению партнёрских отношений и развитию детско-юношеского футбола и информационных технологий.
757gmq6y4gn8
757gmq6y4gn8
вчера в 08:37
Это отличная новость для любителей футбола! Сотрудничество между «Зенитом» и «Сепаханом» продолжается, и это открывает новые возможности для развития детско-юношеского футбола, маркетинговых проектов и информационных технологий. Обмен опытом и проведение совместных мероприятий помогут улучшить спортивные результаты и развивать разные виды спорта.
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