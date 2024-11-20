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Месси повторил рекорд Донована по голевым пасам за сборную

вчера, 12:56

Нападающий Лионель Месси отдал свою 58-ю голевую передачу в футболке сборной Аргентины в матче с Перу в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:0).

По числу результативных ассистов за национальную команду аргентинец сравнялся с бывшим футболистом сборной США Лэндоном Донованом.

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Все комментарии
амурец
амурец ответ Agamaga_05 (раскрыть)
сегодня в 01:55
    Agamaga_05
    Agamaga_05 ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 23:29, ред.
    Одной левой разрезает половину команды, кидает за спины, или с пенальти выкатит, как Суаресу.
    Да и сами голы без пушки, просто удары у него точные.
    амурец
    амурец ответ Agamaga_05 (раскрыть)
    вчера в 23:04
    Не согласен
    амурец
    амурец ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    вчера в 23:03
    Повеселили вашим высказыванием
    Agamaga_05
    Agamaga_05 ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 19:45, ред.
    Наоборот его передачи лёгкие и точные, выводят на ворота в большинстве случаев.
    Agamaga_05
    Agamaga_05 ответ ne gusta (раскрыть)
    вчера в 19:44
    В АПЛ играл.
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ амурец (раскрыть)
    вчера в 18:31
    Месси один из лучших плеймейкеров в истории футбола, если не лучший. Пора это признать, даже не являясь фанатом Месси.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:19
    ну да, лучшим ассистентом станет уже вскоре !
    амурец
    амурец
    вчера в 17:11
    90 процентоа пасов Месси в борьбу, где игорки за счет индивидуального мастерства забивают, а все награды привешивают недомерку
    adekvat
    adekvat ответ kazakoff (раскрыть)
    вчера в 16:57
    Кто такой Донован и кто Месси.
    shur
    shur ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 16:39, ред.
    ...под Новый год разыгрались , без пяти минут "сорокеты", пример для молодежы...!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:38
    Не стареют душой ветераны...
    kazakoff
    kazakoff
    вчера в 14:15
    Донован собрал эти ассисты в матчах с более скромными коллективами, это как 100 голов Али Даеи в азиатской зоне
    Но факт остаётся фактом
    А Лионель выйдет на первое место в последующих матчах
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:04
    Думаю что у Мессеныша еще будет шанс обойти и выйти на первое место.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:39
    В следующем матче может превзойти этот показатель
    2v6bqw7d3yy5
    2v6bqw7d3yy5
    вчера в 13:39
    Блин, как бы у Родри теперь золотой мяч не отобрали и в Майами не отправили до кучи к предыдущим!
    ne gusta
    ne gusta
    вчера в 13:28
    Донован? Не слышал о таком футболисте...
    HE ЭгО иСТ
    HE ЭгО иСТ
    вчера в 13:23
    На то он и Месси.. Лучший футболист в истории.. Признанный большинством.. Абсолютным.. ☝️
    etgx5hctchh6
    etgx5hctchh6
    вчера в 13:18
    Ну значит звание лучшего распасовщика от него никуда не денется.
    Гость
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