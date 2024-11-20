Месси повторил рекорд Донована по голевым пасам за сборную

Нападающий Лионель Месси отдал свою 58-ю голевую передачу в футболке сборной Аргентины в матче с Перу в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:0).
По числу результативных ассистов за национальную команду аргентинец сравнялся с бывшим футболистом сборной США Лэндоном Донованом.
Да и сами голы без пушки, просто удары у него точные.
Да и сами голы без пушки, просто удары у него точные.
Но факт остаётся фактом
А Лионель выйдет на первое место в последующих матчах
Но факт остаётся фактом
А Лионель выйдет на первое место в последующих матчах