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Казахстан с Черчесовым установил антирекорд в дивизионе B Лиги наций

вчера, 10:27

Сборная Казахстана не выиграла ни одного матча в сезоне Лиги наций-2024/25.

Национальная команда под руководством Станислава Черчесова завершила турнир с разницей голов 0:15, что стало худшим показателем для сборной из Лиги B за всю историю соревнования.

Также команда установила ещё несколько собственных антирекордов, включая 6-матчевую безголевую серию и количество набранных очков за турнир в Лиге наций (1).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:39
Своего рода достижение - Так сыграть ещё умудрится надо! )
55mhneagw6pr
55mhneagw6pr
вчера в 13:13
Со Стасом это как-то не удивительно
амурец
амурец
вчера в 12:50
С таким тренером не удивительно
112910415
112910415
вчера в 12:42
у большого тренера и провалы - большие !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 12:00
Усатый пёс только на журналистов гнать могет
cwu2mbk3p2fr
cwu2mbk3p2fr
вчера в 11:53, ред.
Скоро в федерации футбола Казахстана стопудово будет инсценировка незабываемого фрагмента из "Золотого телёнка" с одним нашим землячком в главной роли:

Со словами «все назад» Остап увлек за собою Балаганова. Они побежали на бульвар и спрятались за деревом.

— Снимите шляпы, — сказал Остап, — обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела.

Он не ошибся. Не успели еще замолкнуть раскаты и переливы председательского голоса, как в портале исполкома показались два дюжих сотрудника. Они несли Паниковского. Один держал его за руки, а другой за ноги.

— Прах покойного, — комментировал Остап, — был вынесен на руках близкими и друзьями.

Сотрудники вытащили третье глупое дитя лейтенанта Шмидта на крыльцо и принялись неторопливо раскачивать. Паниковский молчал, покорно глядя в синее небо.

— После непродолжительной гражданской панихиды… — начал Остап.

В ту же самую минуту сотрудники, придав телу Паниковского достаточный размах и инерцию, выбросили его на улицу.

— …тело было предано земле, — закончил Бендер. Паниковский шлепнулся на землю, как жаба. Он быстро поднялся и, кренясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару Молодых Дарований с невероятной быстротой.
9bj2xqqr5m8t
9bj2xqqr5m8t ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 11:48
Оно и без плота нормально доплывёт ибо такое не тонет
6mbxjthm8j98
6mbxjthm8j98
вчера в 11:39
А что мы хуже голландцев что ли? У нас тоже есть свой лысый гений (по его собственному мнению) тренерского цеха со своеобразным видением мира: у них Эрик тен Хаг, а у нас Стасик Зеро Фифтин М.. Чудак
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:35, ред.
Я бы на месте Федерации футбола Казахстана пригласил в офис не российского тренера, а игроков сборной, и попросил их рассказать о причинах, по которым они не хотят играть под его руководством. А то, что не хотят, я уверен.
Откровенно говоря, когда я вижу его расхаживающим с важным видом вдоль бровки и изредка бросающим взгляд на то, что происходит на поле, у меня бы на месте игроков пропало всякое желание играть. Сплавляют они его, лично у меня в этом нет никаких сомнений. Осталось только подогнать плот со сплавщиками, погрузить на него этого тренера со всеми пожитками и, помахав вслед платочком, приказать сплавщикам отправить его по реке в сторону РФ.
матос
матос
вчера в 11:25
Вышвырнут Стасика казахи....
pydbcb2nmfqj
pydbcb2nmfqj
вчера в 11:20
Зато какая у Стасика стабильность в результатах и системность в работе - например, как ни ноябрь, так безответная пятёра:
19 ноября 2020 года. Лига наций. Сербия — Россия 5:0.
17 ноября 2024 года. Лига наций. Норвегия — Казахстан 5:0.

Это вам не хаос и бардак какой-нибудь, это безупречный порядок и гарантия в работе, а вы, неблагодарные, не цените!
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:55
Думаю такое выступление своей сборной не останется без внимания со стороны футбольного руководства Казахстана. И дальнейшая судьба Главного тренера должна решиться в самое ближайшее время. Только после таких "достижений" Черчесову сложно будет найти работу. В приличную команду, будь то клуб или сборная его в ближайшее время вряд ли позовут, а в команду уровня Медиалиги он сам не пойдёт, его завышенное самолюбие не позволит.
Болейте за своих, а не против чужих!
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:41
6 матчей не забивать это конечно беда
Parma1972
Parma1972
вчера в 10:38
Ты просто космос Стас,ты просто...
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