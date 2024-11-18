Казахстан с Черчесовым установил антирекорд в дивизионе B Лиги наций

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вчера, 10:27

Сборная Казахстана не выиграла ни одного матча в сезоне Лиги наций-2024/25.

Национальная команда под руководством завершила турнир с разницей голов 0:15, что стало худшим показателем для сборной из Лиги B за всю историю соревнования.

Также команда установила ещё несколько собственных антирекордов, включая 6-матчевую безголевую серию и количество набранных очков за турнир в Лиге наций (1).