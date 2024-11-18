Казахстан с Черчесовым установил антирекорд в дивизионе B Лиги наций

Сборная Казахстана не выиграла ни одного матча в сезоне Лиги наций-2024/25.
Национальная команда под руководством Станислава Черчесова завершила турнир с разницей голов 0:15, что стало худшим показателем для сборной из Лиги B за всю историю соревнования.
Также команда установила ещё несколько собственных антирекордов, включая 6-матчевую безголевую серию и количество набранных очков за турнир в Лиге наций (1).
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
Откровенно говоря, когда я вижу его расхаживающим с важным видом вдоль бровки и изредка бросающим взгляд на то, что происходит на поле, у меня бы на месте игроков пропало всякое желание играть. Сплавляют они его, лично у меня в этом нет никаких сомнений. Осталось только подогнать плот со сплавщиками, погрузить на него этого тренера со всеми пожитками и, помахав вслед платочком, приказать сплавщикам отправить его по реке в сторону РФ.
Откровенно говоря, когда я вижу его расхаживающим с важным видом вдоль бровки и изредка бросающим взгляд на то, что происходит на поле, у меня бы на месте игроков пропало всякое желание играть. Сплавляют они его, лично у меня в этом нет никаких сомнений. Осталось только подогнать плот со сплавщиками, погрузить на него этого тренера со всеми пожитками и, помахав вслед платочком, приказать сплавщикам отправить его по реке в сторону РФ.