Файзуллаев сделал дубль в матче отбора на ЧМ-2026 с Катаром

Сборная Узбекистана на выезде уступила команде Катара в матче 5-го тура третьего этапа квалификации чемпионата мира 2026 года (2:3).
По ходу встречи хозяева поля вели 2:0, но дубль вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отметившегося голами на 75-й и 80-й минуте, помог гостям сравнять счёт. Однако в итоге победу катарцам принёс гол Лукаса Мендеса на 90+12-й.
Узбекистан занимает 2-е место с 10 очками. Катар идёт 4-м, имея в активе 7 баллов.
Не сыграй рукой наш игрок, через 5 секунд свистнул бы... А потом этот стандарт и реализовали.
Обидное поражение, где могли победить.
Не сыграй рукой наш игрок, через 5 секунд свистнул бы... А потом этот стандарт и реализовали.
Обидное поражение, где могли победить.
По судейству скажу так, до 90-й минуты корейский судья работал отлично, а вот дальше стал чудить....на Аббосе была 100% красная, его даже к монитору вызвали,но он своего решения не изменил....плюс гол случился на 112!!!!минуте, тогда как добавил он всего 6, это и то было много! Откуда он взял эти еще 6 мин я чесно так и не понял....1 мин проверяли ВАР, еще 2 мин катарский игрок лежал на газоне, изображая боль....ладно 3 мин...6+3 =9, но не 12!!!! Лишние 3 минуты точно переиграли....
Ладно, имеем что имеем, пока 2 место в группе, главное не расслабляться
Шоме здоровья, Аббосу респект!
По судейству скажу так, до 90-й минуты корейский судья работал отлично, а вот дальше стал чудить....на Аббосе была 100% красная, его даже к монитору вызвали,но он своего решения не изменил....плюс гол случился на 112!!!!минуте, тогда как добавил он всего 6, это и то было много! Откуда он взял эти еще 6 мин я чесно так и не понял....1 мин проверяли ВАР, еще 2 мин катарский игрок лежал на газоне, изображая боль....ладно 3 мин...6+3 =9, но не 12!!!! Лишние 3 минуты точно переиграли....
Ладно, имеем что имеем, пока 2 место в группе, главное не расслабляться
Шоме здоровья, Аббосу респект!