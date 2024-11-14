Файзуллаев сделал дубль в матче отбора на ЧМ-2026 с Катаром

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вчера, 21:56

Сборная Узбекистана на выезде уступила команде Катара в матче 5-го тура третьего этапа квалификации чемпионата мира 2026 года (2:3).

По ходу встречи хозяева поля вели 2:0, но дубль вингера ЦСКА , отметившегося голами на 75-й и 80-й минуте, помог гостям сравнять счёт. Однако в итоге победу катарцам принёс гол Лукаса Мендеса на 90+12-й.

Узбекистан занимает 2-е место с 10 очками. Катар идёт 4-м, имея в активе 7 баллов.