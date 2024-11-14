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Файзуллаев сделал дубль в матче отбора на ЧМ-2026 с Катаром

вчера, 21:56
КатарЛоготип футбольный клуб Катар3 : 2Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанМатч завершен

Сборная Узбекистана на выезде уступила команде Катара в матче 5-го тура третьего этапа квалификации чемпионата мира 2026 года (2:3).

По ходу встречи хозяева поля вели 2:0, но дубль вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, отметившегося голами на 75-й и 80-й минуте, помог гостям сравнять счёт. Однако в итоге победу катарцам принёс гол Лукаса Мендеса на 90+12-й.

Узбекистан занимает 2-е место с 10 очками. Катар идёт 4-м, имея в активе 7 баллов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:18
только в кино один герой может спасти мир ...
IkeYar
IkeYar
сегодня в 02:28
Катарский гол получился как гол Иньесты Челси. Судья помог конечно, Катару без этой победы был край. Ничего парни, дома в последнем туре отомстим! Йигитларга катта раҳмат, кейинги уйинга омад! Шомага саломат!
STVA 1
STVA 1 ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:06
Обидно конечно! Два мяча отыграть и пустить на последних! Ну ничего! Успехов Вам!Сборная симпатичная!
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:26
Наши парни были вялыми в первом тайме, а вот второй тайм провели шикарно, отыгрались и 2-0, но увы и ах, чуть не повезло!
По судейству скажу так, до 90-й минуты корейский судья работал отлично, а вот дальше стал чудить....на Аббосе была 100% красная, его даже к монитору вызвали,но он своего решения не изменил....плюс гол случился на 112!!!!минуте, тогда как добавил он всего 6, это и то было много! Откуда он взял эти еще 6 мин я чесно так и не понял....1 мин проверяли ВАР, еще 2 мин катарский игрок лежал на газоне, изображая боль....ладно 3 мин...6+3 =9, но не 12!!!! Лишние 3 минуты точно переиграли....
Ладно, имеем что имеем, пока 2 место в группе, главное не расслабляться
Шоме здоровья, Аббосу респект!
azkan
azkan
вчера в 22:46
А так радовались дублю Аббосбека да еще оба гола головой забил!
Во втором отлично перегруппировались и отреагировали. Шоме здоровья, он в середине тайма получил травму.
azkan
azkan ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:42
Во втором тайме только этот подход у катарцев и был на последних секундах.
А так сравняли и еще серьезно так атаковали наши.
Но потом Катанец снова перешел на пять защитников и пошел на сохранение счета.
Вот эта ошибка была.
azkan
azkan ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:40, ред.
Я бы не сказал, что судья явно топил за Катар. Но к добавленному времени 6 минут еще добавил 6! Многовато получилось. Да и на Аббосе явную красную зажал. А то он выходил один на один с вратарем.
Не сыграй рукой наш игрок, через 5 секунд свистнул бы... А потом этот стандарт и реализовали.
Обидное поражение, где могли победить.
Capral
Capral
вчера в 22:25, ред.
Голам Файзуллаева рад, а вот пораженuем Узбекистана огорчён.
STVA 1
STVA 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:10
Ну там во втором тайме по стате гости давили не хило! Могли долго не забить катарцы))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:06
Так судья 12 минут добавил. Видно играли до тех пор пока Катар не забьет. Катар - страна богатая, судьи их уважают. А Восток - дело тонкое.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:57
Хорош Аббос, жаль что проиграли в итоге
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