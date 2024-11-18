Путельяс из женской команды «Барсы» обошла Суареса по голам в истории клуба

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вчера, 12:36

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс вышла на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Её гол в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (4:0) стал 199-м в составе каталонцев. По этому показателю она обошла уругвайца Луиса Суареса, выступавшего за «сине-гранатовых» с 2014 по 2020 год.

Второе место занимает Сесар Родригес с 232 мячами. Лидером является Лионель Месси (672).