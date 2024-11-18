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Путельяс из женской команды «Барсы» обошла Суареса по голам в истории клуба

вчера, 12:36

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс вышла на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Её гол в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (4:0) стал 199-м в составе каталонцев. По этому показателю она обошла уругвайца Луиса Суареса, выступавшего за «сине-гранатовых» с 2014 по 2020 год.

Второе место занимает Сесар Родригес с 232 мячами. Лидером является Лионель Месси (672).

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Все комментарии
youtomee
youtomee
вчера в 18:42
но по укусам один хрен отстает
9s2bt6bug4a3
9s2bt6bug4a3
вчера в 16:37
если уж все мешать в одну кучу, то, чтобы было совсем честно, надо считать голы, забитые и на детском уровне, начиная с 5-6 лет. иначе получается дискриминация по возрастному признаку
wts9e3aue25p
wts9e3aue25p ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 14:07
Наши вроде тоже пока дают! Мне во всяком случае)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:44
Во дают женщины в Испании !!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:32
Мои поздравления!Молодец Алексия!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:50
Легендарная Алексия!!! Мои поздравления))) и ждём эль класико в весной
vv257zxyvreq
vv257zxyvreq
вчера в 12:44, ред.
Наша Женя Медведева из Динамо всё равно лучше её футболистка, особенно в плане исполнения тройного тулупа и кокетничанья на бровке прямо во время матча. Она даже у мужиков капитанит, что никаким Путельясихам и не снилось)
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uxmku5376np5
uxmku5376np5
вчера в 12:40
Алексия Путельяс — настоящий талант и гордость женской команды «Барселона». Её достижения впечатляют: она обошла Луиса Суареса и заняла третье место в списке лучших бомбардиров клуба.
Гость
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