Путельяс из женской команды «Барсы» обошла Суареса по голам в истории клуба

Полузащитник женской команды «Барселоны» Алексия Путельяс вышла на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Её гол в матче чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (4:0) стал 199-м в составе каталонцев. По этому показателю она обошла уругвайца Луиса Суареса, выступавшего за «сине-гранатовых» с 2014 по 2020 год.
Второе место занимает Сесар Родригес с 232 мячами. Лидером является Лионель Месси (672).
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