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Лаутаро догнал Марадону по голам за сборную Аргентины

вчера, 10:51

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол в матче с Перу в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:0).

Этот мяч стал 32-м для игрока в национальной команде, по этому показателю он сравнялся с Диего Марадоной.

Выше в этом рейтинге расположились Лионель Месси (112 голов), Габриэль Батистута (54), Серхио Агуэро (42) и Эрнан Креспо (35).

Лаутаро догнал Марадону по голам за сборную Аргентины

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:55, ред.
Во-первых, на Марадоне учились многие современные дриблёры. Во-вторых, прикинь, парень пил, нюхал вёдрами кокаин, играл с Пабло Эскобаром в футбол у него в тюрьме, а потом развлекался, как только мог, пропускал игры из-за травм и дисквалификаций и многое другое, но всё равно забил больше за сборную, чем за всю жизнь наши пыжившиеся Керж и Дзюба) Вот это забавляет)
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:35
Марадона по сути распиаренный середнячок, который отыграл хорошо может 1 сезон
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 19:42
По голам догнал, ЧМ выиграл, когда в напарниках сам Месси, сделать это не так уж трудно.
lotsman
lotsman
вчера в 19:05
Догнал и перегонит. У Мартинеса ещё есть время для увеличения количества голов за сборную.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:05
Парень нацелен на рекорд....
амурец
амурец
вчера в 17:22
Кто может обойти Марадону? Нельзя выиграть чемпионат мира по футболу в одиночку, ну если ты не Марадона
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:49
Осталось по величию обойти!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 15:29
Он просто ужасно сыграл на чм, только в первой игре забил, но не защитали. Хотяпослематчевый забил
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 14:19, ред.
Марадона себе пиарил наркотиками и другими скандалами как Винисиус и стал "легендой".Никакой он не легенда а наркоман и алкаш и всего 32 гола за сборную.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 13:25
Он может догнать и Агуэро, всего то 10 голов
Dauletbek
Dauletbek ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:24
При ВАР технологиях, гол рукой уже не получится))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:22
Эх , а если бы Диего временами "не страдал фигнёй" , то Лаутаро пришлось потратить ещё не мало времени и сил , что бы приблизится к Марадоне по голам...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:15, ред.
Одним голом больше или меньше, - не суть.
Пусть Лаутаро забьет гол Столетия, как Марадона, и никому потом не будет важно, сколько он забил за сборную.
HE ЭгО иСТ
HE ЭгО иСТ
вчера в 13:06
Достойно. Отличный гол. Пусть скажет спасибо Величайшему за гениальную передачу. На ЧМ бы так. ☝️
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
Лаутаро просто молодец... Мне кажется, что его возможности сликом не дооценивают. В сборной Аргентины все направлено только на поддержание величия Месси, под микроскопом выискивают в игре Лионеля все положительное и отсекают отрицательные моменты. Пишется история одного человека и ему, этому человеку, глубоко плевать на судьбы других людей.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:27
Будь поточней на ЧМ 2022 в Катаре, давно обогнал бы Марадоны, и даже Креспо
ne gusta
ne gusta
вчера в 12:05
До Месси ещё далеко..
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:45
Ну до Мессеныща ему далековато, а вот ближайших обойти может.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:30
Теперь следующая цель перегнать Креспо
Wolverhampton
Wolverhampton ответ shur (раскрыть)
вчера в 11:11
Конечно!
shur
shur
вчера в 11:10
...стоп, а "Руку от Бога" учитывали....???!!!
матос
матос
вчера в 10:59, ред.
Молодец Лаутаро. Удачи и далее и в сборной и в клубе.
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