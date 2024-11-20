Лаутаро догнал Марадону по голам за сборную Аргентины

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вчера, 10:51

Нападающий «Интера» забил гол в матче с Перу в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:0).

Этот мяч стал 32-м для игрока в национальной команде, по этому показателю он сравнялся с .

Выше в этом рейтинге расположились Лионель Месси (112 голов), Габриэль Батистута (54), Серхио Агуэро (42) и Эрнан Креспо (35).