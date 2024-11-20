Лаутаро догнал Марадону по голам за сборную Аргентины

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес забил гол в матче с Перу в рамках отбора на чемпионат мира 2026 (1:0).
Этот мяч стал 32-м для игрока в национальной команде, по этому показателю он сравнялся с Диего Марадоной.
Выше в этом рейтинге расположились Лионель Месси (112 голов), Габриэль Батистута (54), Серхио Агуэро (42) и Эрнан Креспо (35).
Пусть Лаутаро забьет гол Столетия, как Марадона, и никому потом не будет важно, сколько он забил за сборную.
Пусть Лаутаро забьет гол Столетия, как Марадона, и никому потом не будет важно, сколько он забил за сборную.