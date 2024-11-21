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Генсек РФС не видел подтверждений договорного характера матча «Коломны»

вчера, 17:07
АмкалЛоготип футбольный клуб Амкал (Москва)8 : 1Логотип футбольный клуб КоломнаКоломнаМатч завершен

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил источнику об отсутствии фактов, которые бы подтверждали неспортивный характер матча между «Коломной» и «Амкалом» из Медиалиги в первом раунде Пути регионов Кубка России.

20 августа в РФС подтвердили, что департамент защиты игры организации проводит служебное расследование в отношении футболистов «Коломны» по итогам поединка. Позднее Митрофанов рассказал источнику, что комитет сборных РФС проводит экспертизу матча.

Встреча, прошедшая 1 августа, завершилась поражением подмосковной команды со счётом 1:8.

Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды.

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Все комментарии
d8ckqamjq43w
d8ckqamjq43w
вчера в 21:55
Весьма трудно в этом разобраться, хоть бы счет такой не делали, если договаривались.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:07
Да стремный счет конечно! Много вопросов
ne gusta
ne gusta
вчера в 17:36
Матч безусловно подозрительный но дальше мы ничего не узнаем.
rz7xeyqswwwu
rz7xeyqswwwu
вчера в 17:23, ред.
Сейчас коломенцы обидятся на такие уничижительные слова на всю страну как "бездарная игра команды" и крикнут "Врёшь, собака, играть в хороший футбол мы умеем, и мы бы это показали, если б не этот наш договорняк!" Может, на это и сделан тонкий психологический расчёт, тогда это просто вершина детективного искусства от генсека!
fkzbxa8f7p8u
fkzbxa8f7p8u
вчера в 17:18
Матч между "Коломной" и "Амкалом", завершившийся разгромным счетом 1:8, действительно вызвал вопросы о его честности. Однако важно дождаться результатов расследования, которое проводит РФС. Пока нет официальных доказательств того, что матч носил неспортивный характер. Возможно, поражение "Коломны" связано с плохой подготовкой или неудачной игрой команды. В любом случае, такие ситуации требуют тщательного анализа и принятия мер для поддержания чистоты футбола.
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