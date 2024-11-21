Генсек РФС не видел подтверждений договорного характера матча «Коломны»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил источнику об отсутствии фактов, которые бы подтверждали неспортивный характер матча между «Коломной» и «Амкалом» из Медиалиги в первом раунде Пути регионов Кубка России.
20 августа в РФС подтвердили, что департамент защиты игры организации проводит служебное расследование в отношении футболистов «Коломны» по итогам поединка. Позднее Митрофанов рассказал источнику, что комитет сборных РФС проводит экспертизу матча.
Встреча, прошедшая 1 августа, завершилась поражением подмосковной команды со счётом 1:8.
Пока я не видел заключений, которые бы подтверждали факты договорного матча. Насколько я понимаю, это могла быть просто слабая и бездарная игра команды.