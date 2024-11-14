Дини рассказал о конфликте со спортивным директором «Уотфорда»

Экс-игрок «Уотфорда» рассказал о конфликте с Кристиано Джареттой, который был спортивным директором клуба. Игроку показалось, что функционер смеялся над ним.

Я разозлился не на 30 процентов, а на все 300. Я сказал себе: «Ты реально разрешишь ему смеяться тебе в лицо?»

Я сразу же повернулся и подошел к нему: «В чем проблема? Над кем, черт возьми, ты смеешься? Ты заплатишь за все, или завтра утром тебя выволокут из офиса за твой галстук».

Он нервно рассмеялся, и я вновь подумал, что он смеется надо мной, поэтому я схватил его за шею и сказал: «Только попробуй надо мной посмеяться еще раз. Я тебя закопаю, черт возьми».

Я понял, что схватил его и оторвал от пола. Вся команда, наблюдавшая за происходящим, говорила: «Ох, черт возьми, что произошло».