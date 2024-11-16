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Игроки сборной Косова отказались доигрывать матч Лиги наций с Румынией

вчера, 08:24
РумынияЛоготип футбольный клуб Румыния-:-Логотип футбольный клуб КосовоКосово15.11.2024 в 22:45 Матч отменен

Игроки сборной Косова отказались доигрывать матч Лиги наций с Румынией, который проходил в ночь с 15 на 16 ноября в румынском Бухаресте.

Матч до сих пор приостановлен до дальнейшего уведомления из-за политических событий.

Инцидент произошёл в компенсированное ко второму тайму время при счёте 0:0. До этого на поле произошёл конфликт между румыном Денисом Алибеком и игроком Косова Альбионом Ррахмани, переросший в стычку между игроками обеих команд.

Гости жаловались на просербские скандирования на трибунах, а также на то, что болельщики бросали посторонние предметы в голкипера гостей Ариджанета Мурича.

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