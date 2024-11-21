Стало известно, почему не состоится матч между сборными ФНЛ и Медиалиги

Заместитель руководителя департамента развития ФНЛ рассказал источнику, по какой причине не удалось организовать матч со сборной Медиалиги.

Матча не будет. Не получилось согласовать техническую возможность съёмки. Хотели снимать со стороны стены — на трибуну. С технической точки зрения получили отказ. Мы перестроились и пошли искать новую арену.