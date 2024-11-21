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Стало известно, почему не состоится матч между сборными ФНЛ и Медиалиги

вчера, 17:44

Заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава рассказал источнику, по какой причине не удалось организовать матч со сборной Медиалиги.

Матча не будет. Не получилось согласовать техническую возможность съёмки. Хотели снимать со стороны стены — на трибуну. С технической точки зрения получили отказ. Мы перестроились и пошли искать новую арену.

Из всего доступного остался только «Фишт», но это выводило нас за рамки бюджета, так как ФНЛ такие проекты делает только за счёт внешних инвестиций. Мы понимали, что не выходим даже в ноль. Поэтому, к сожалению, не получилось организовать игру.

Игра должна была пройти в манеже «Енисея» в Красноярске 6 декабря.

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Все комментарии
bzh36e7s69vf
bzh36e7s69vf
вчера в 19:49
Значит, так суждено, никто от этого ничего не потеряет.
ne gusta
ne gusta
вчера в 18:59
Не надо и было этот матч.
112910415
112910415
вчера в 18:50
да и ладно
wxwhwyf449eq
wxwhwyf449eq
вчера в 18:31
Уж медиалига со своей медийностью могла бы найти каких-то людей, готовых забашлять за шоу на Фиште, тем более после вполне удачного перфоманса да ещё и победы над московским Динамо. И явно не пердив должен был искать эти деньги, а другая более заинтересованная в пиаре сторона, поэтому явно есть какие-то неназванные реальные причины несостыковки интересантов, а это нелепый лепет про съёмку от стены или против стены не более чем довольно корявая отмазка
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:05
Чиновник пробормотал что-то не очень внятное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Не много и потеряли из-за этого...
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