Стало известно, почему не состоится матч между сборными ФНЛ и Медиалиги

Заместитель руководителя департамента развития ФНЛ Дмитрий Кортава рассказал источнику, по какой причине не удалось организовать матч со сборной Медиалиги.
Матча не будет. Не получилось согласовать техническую возможность съёмки. Хотели снимать со стороны стены — на трибуну. С технической точки зрения получили отказ. Мы перестроились и пошли искать новую арену.
Из всего доступного остался только «Фишт», но это выводило нас за рамки бюджета, так как ФНЛ такие проекты делает только за счёт внешних инвестиций. Мы понимали, что не выходим даже в ноль. Поэтому, к сожалению, не получилось организовать игру.
Игра должна была пройти в манеже «Енисея» в Красноярске 6 декабря.