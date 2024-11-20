В РФС сообщили, что не вели переговоров о матчах сборной России с клубами

Президент РФС Александр Дюков сообщил источнику, что организация не вела переговоров о проведении товарищеского матча сборной России с клубами.
Приоритет для нас — играть с национальными сборными, важны рейтинговые очки. Будем стараться играть со сборными, которые занимают высокое место в рейтинге (ФИФА). Для нас важно играть дома перед своими болельщиками. Это основные принципы при подборе соперника.
«Неофициальные» сборные? Никогда не говори «никогда». Соперники у нас есть и будут. Думаю, в следующем году будет больше статусных соперников.
Мы не вели переговоров с клубами о проведении товарищеских матчей. Наверное, какие‑то клубы готовы провести матч со сборной, какие‑то — нет.
Куба, Бруней, Сирия ...
верим !
Куба, Бруней, Сирия ...
верим !
противники игр с нами,картина маслом!!!
противники игр с нами,картина маслом!!!