В РФС сообщили, что не вели переговоров о матчах сборной России с клубами

Президент РФС сообщил источнику, что организация не вела переговоров о проведении товарищеского матча сборной России с клубами.

Приоритет для нас — играть с национальными сборными, важны рейтинговые очки. Будем стараться играть со сборными, которые занимают высокое место в рейтинге ( ФИФА ). Для нас важно играть дома перед своими болельщиками. Это основные принципы при подборе соперника.

«Неофициальные» сборные? Никогда не говори «никогда». Соперники у нас есть и будут. Думаю, в следующем году будет больше статусных соперников.

Мы не вели переговоров с клубами о проведении товарищеских матчей. Наверное, какие‑то клубы готовы провести матч со сборной, какие‑то — нет.