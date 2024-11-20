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В РФС сообщили, что не вели переговоров о матчах сборной России с клубами

вчера, 22:59

Президент РФС Александр Дюков сообщил источнику, что организация не вела переговоров о проведении товарищеского матча сборной России с клубами.

Приоритет для нас — играть с национальными сборными, важны рейтинговые очки. Будем стараться играть со сборными, которые занимают высокое место в рейтинге (ФИФА). Для нас важно играть дома перед своими болельщиками. Это основные принципы при подборе соперника.

«Неофициальные» сборные? Никогда не говори «никогда». Соперники у нас есть и будут. Думаю, в следующем году будет больше статусных соперников.

Мы не вели переговоров с клубами о проведении товарищеских матчей. Наверное, какие‑то клубы готовы провести матч со сборной, какие‑то — нет.

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Все комментарии
dchu2rjzceg7
dchu2rjzceg7
сегодня в 04:25
Этот чинуша создаёт только вид о проделанной колоссальной работе , или переоценивает свою значимость
112910415
112910415
сегодня в 04:23
" будем стараться играть со сборными, занимающими высокое место в рейтинге "
Куба, Бруней, Сирия ...
верим !
bnwm8a53d8rs
bnwm8a53d8rs
сегодня в 03:11
Такие несерьёзные варианты даже и рассматривать не надо
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:57
Кому нужны эти рейтинговые очки?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:10
А зря.. Можно было и провести переговоры с клубами
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:22
Дюков - :" Да какие клубы у нас от сборных отбоя нет!" )
shur
shur
вчера в 23:19
...где логика,соперники с большим рейтингом и есть те самые
противники игр с нами,картина маслом!!!
Гость
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