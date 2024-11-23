«Арсенал» забил три гола в ворота «Ноттингем Форест»

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вчера, 19:59

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ (3:0).

Букайо Сака открыл счет на 15-й минуте, Томас Партей отличился на 52-й, а на 86-й отметился Итан Нванери.

После этой игры «канониры» идут на 4-м месте (22 балла), «лесники» находятся на 6-й позиции (19 очков).

В другой встрече «Челси» переиграл «Лестер».