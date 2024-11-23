«Арсенал» забил три гола в ворота «Ноттингем Форест»

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ (3:0).
Букайо Сака открыл счет на 15-й минуте, Томас Партей отличился на 52-й, а на 86-й отметился Итан Нванери.
После этой игры «канониры» идут на 4-м месте (22 балла), «лесники» находятся на 6-й позиции (19 очков).
В другой встрече «Челси» переиграл «Лестер».
Сегодня команда была шикарна, полностью контролировала игру, правда голевых моментов было создано не так много, а это плохо, при таком тотальном перевесе нужно и моментов больше создавать! Отдельно рад за Нванери, удачи ему!
Сегодня команда была шикарна, полностью контролировала игру, правда голевых моментов было создано не так много, а это плохо, при таком тотальном перевесе нужно и моментов больше создавать! Отдельно рад за Нванери, удачи ему!