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«Арсенал» забил три гола в ворота «Ноттингем Форест»

вчера, 19:59
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Арсенал» разгромил «Ноттингем Форест» в 12-м туре АПЛ (3:0).

Букайо Сака открыл счет на 15-й минуте, Томас Партей отличился на 52-й, а на 86-й отметился Итан Нванери.

После этой игры «канониры» идут на 4-м месте (22 балла), «лесники» находятся на 6-й позиции (19 очков).

В другой встрече «Челси» переиграл «Лестер».

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Все комментарии
azkan
azkan
вчера в 22:11
С очень строго играющим в защите клубом Арсенал показал свой класс и спокойно добился разгромной победы. Поздравляю!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:08
мои поздравления!
канониры уверенно вынесли крепкий сенсационный Ноттингем!
и это первое гостевое поражение НФ в этом сезоне.
рад что вернулся Эдегор, но и Нванери хорош.
shlomo
shlomo
вчера в 21:05
Хороший матч получился и красивая победа канониров.
112910415
112910415
вчера в 20:46
вот так бы и дальше !
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:10
Ну вот, долгожданная победа Арсенала, пушкари, с победой нас!
Сегодня команда была шикарна, полностью контролировала игру, правда голевых моментов было создано не так много, а это плохо, при таком тотальном перевесе нужно и моментов больше создавать! Отдельно рад за Нванери, удачи ему!
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