Игроков «Вероны» закрыли на базе после разгромного поражения от «Интера»

Вчерашний матч в 13-м туре Серии А между «Вероной» и миланским «Интером» закончился победой «нераздурри» со счетом 5:0.
После этого в твиттере «Вероны» появилось сообщение о том, что со вчерашнего вечера по указу тренера Паоло Дзанетти команда будет находиться на базе до дальнейшего уведомления.
Я считаю правильным извиниться перед нашими болельщиками, потому что сегодня мы недостойны стадиона, на котором играем. Им пришлось увидеть неприличное зрелище. Мы получили шквал голов. Честно говоря, что-то не так в головах парней, и мы должны понять, что это такое. По этой причине с сегодняшнего дня мы закрываемся до неопределенной даты, пока не вернемся к приемлемому уровню.