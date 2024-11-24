Игроков «Вероны» закрыли на базе после разгромного поражения от «Интера»

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вчера, 17:34

Вчерашний матч в 13-м туре Серии А между «Вероной» и миланским «Интером» закончился победой «нераздурри» со счетом 5:0.

После этого в твиттере «Вероны» появилось сообщение о том, что со вчерашнего вечера по указу тренера команда будет находиться на базе до дальнейшего уведомления.