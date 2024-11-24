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Игроков «Вероны» закрыли на базе после разгромного поражения от «Интера»

вчера, 17:34
ВеронаЛоготип футбольный клуб Верона0 : 5Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Вчерашний матч в 13-м туре Серии А между «Вероной» и миланским «Интером» закончился победой «нераздурри» со счетом 5:0.

После этого в твиттере «Вероны» появилось сообщение о том, что со вчерашнего вечера по указу тренера Паоло Дзанетти команда будет находиться на базе до дальнейшего уведомления.

Я считаю правильным извиниться перед нашими болельщиками, потому что сегодня мы недостойны стадиона, на котором играем. Им пришлось увидеть неприличное зрелище. Мы получили шквал голов. Честно говоря, что-то не так в головах парней, и мы должны понять, что это такое. По этой причине с сегодняшнего дня мы закрываемся до неопределенной даты, пока не вернемся к приемлемому уровню.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:36
Правильно, и жён туда не пускать...
Гость
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