Ван Нистелрой обратился к «Манчестер Юнайтед» после ухода из клуба

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой на своей странице в социальной сети написал обращение к клубу и его болельщикам.
Всем членам футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было честью и привилегией представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.
МЮ всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что очень скоро на «Олд Траффорд» будет ещё много славных дней — не только потому, что я хочу, чтобы клуб добился успеха, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Всего наилучшего и берегите себя, Руд.
Я имею ввиду Аморим 🤣🤣🤣
Я имею ввиду Аморим 🤣🤣🤣
Допедрить до того, что надо оставить кого-то, обладающего днк клуба хотя бы в команде тренера видимо не судьба!
Допедрить до того, что надо оставить кого-то, обладающего днк клуба хотя бы в команде тренера видимо не судьба!
в Ковентри у него будут все шансы и условия для планомерного развития шаг за шагом... в МЮ возглавить придет свое время
в Ковентри у него будут все шансы и условия для планомерного развития шаг за шагом... в МЮ возглавить придет свое время
также убыл,печальная история ,не как бывшего игрока,а как не состоявшегося тренера...! Ну мы же люди, спасибо Руд! Скучать не будем!
также убыл,печальная история ,не как бывшего игрока,а как не состоявшегося тренера...! Ну мы же люди, спасибо Руд! Скучать не будем!