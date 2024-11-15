Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Ван Нистелрой обратился к «Манчестер Юнайтед» после ухода из клуба

вчера, 19:42

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой на своей странице в социальной сети написал обращение к клубу и его болельщикам.

Всем членам футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было честью и привилегией представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.

МЮ всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что очень скоро на «Олд Траффорд» будет ещё много славных дней — не только потому, что я хочу, чтобы клуб добился успеха, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Всего наилучшего и берегите себя, Руд.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Иньеста прокомментировал покупку датского «Хелсингора»
Вчера, 09:32
Иньеста стал мажоритарным акционером клуба третьего дивизиона Дании
14 ноября
СлухиАморим хочет пообедать с легендами «Манчестер Юнайтед»
14 ноября
СлухиГвардиола рискует потерять контроль над раздевалкой «Манчестер Сити»
13 ноября
Матч за Суперкубок Франции может пройти в Катаре в январе
12 ноября
Аморим провёл первую встречу с игроками «Манчестер Юнайтед»
12 ноября Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:35
его тренерские успехи впереди !
Анри 47
Анри 47
вчера в 21:37
Через полтора сезона выгнать его
Я имею ввиду Аморим 🤣🤣🤣
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:51
В очередной раз руководство МЮ посылает на буквы человека положившего кусочек своей жизни великому клубу и навсегда вписавшему себя в его историю. До него отправили Сульшера и Кэррика(первому повезло больше), ну, очередного шарлотана вновь ждем-с!...
Допедрить до того, что надо оставить кого-то, обладающего днк клуба хотя бы в команде тренера видимо не судьба!
shlomo
shlomo
вчера в 20:37
Очень хочу увидеть его тренером хорошего клуба.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:55
английские сми пишут чт о Руд ван Нистелрой может стать главным тренером Ковентри Сити.
в Ковентри у него будут все шансы и условия для планомерного развития шаг за шагом... в МЮ возглавить придет свое время
8vbu94k2wkwz
8vbu94k2wkwz
вчера в 19:52
Руд понятно хочет связать в дальнейшем сотрудничестве с МЮ
shur
shur
вчера в 19:52
...даже и не знаю благодарить то за что, был в тени,побыл И.О. и
также убыл,печальная история ,не как бывшего игрока,а как не состоявшегося тренера...! Ну мы же люди, спасибо Руд! Скучать не будем!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:51
Приятные для клуба слова, значит, обид никаких нет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 