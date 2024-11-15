Ван Нистелрой обратился к «Манчестер Юнайтед» после ухода из клуба

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» на своей странице в социальной сети написал обращение к клубу и его болельщикам.

Всем членам футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было честью и привилегией представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.