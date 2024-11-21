Левандовски в 2012 году согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Барселоны» рассказал, что согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, но трансфер сорвался в последний момент. Слова польского футболиста приводит источник со ссылкой на интервью форварда .

Я сказал «да» присоединению к «Манчестер Юнайтед». Я разговаривал с президентом «Боруссии» Дортмунд. Он сказал, что я им нужен, они не собираются продавать меня в «Манчестер Юнайтед», так как сейчас не самое подходящее время. Но в то время я сказал «да» «Юнайтед», потому что если сэр Алекс Фергюсон позвонит, вы не сможете сказать «нет».

Я был счастлив в Дортмунде, но в то время это был расцвет «Манчестер Юнайтед».