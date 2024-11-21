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Левандовски в 2012 году согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:42

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году, но трансфер сорвался в последний момент. Слова польского футболиста приводит источник со ссылкой на интервью форварда Рио Фердинанду.

Я сказал «да» присоединению к «Манчестер Юнайтед». Я разговаривал с президентом «Боруссии» Дортмунд. Он сказал, что я им нужен, они не собираются продавать меня в «Манчестер Юнайтед», так как сейчас не самое подходящее время. Но в то время я сказал «да» «Юнайтед», потому что если сэр Алекс Фергюсон позвонит, вы не сможете сказать «нет».

Я был счастлив в Дортмунде, но в то время это был расцвет «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 10:26
Учитывая как скатился РВП после Фергюсона, правильно сделал что не перешел.
R B
R B
вчера в 23:38
Да какая уже разница что было 12 лет назад..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:50
Скорее близился Закат эпохи САФа и вместе с ней клуба, второго такого не будет
Гость
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