Каземиро проводит юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Каземиро вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч АЛП против «Ипсвича».
Пресс-служба МЮ сообщает, что эта игра стала для бразильца сотой в футболке «красных дьяволов».
Полузащитник Каземиро вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч АЛП против «Ипсвича».
Пресс-служба МЮ сообщает, что эта игра стала для бразильца сотой в футболке «красных дьяволов».
Видимо, рядом с Кроссом и Модричем и я бы был не так плох.
Видимо, рядом с Кроссом и Модричем и я бы был не так плох.