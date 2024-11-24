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Каземиро проводит юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

вчера, 20:00

Полузащитник Каземиро вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на матч АЛП против «Ипсвича».

Пресс-служба МЮ сообщает, что эта игра стала для бразильца сотой в футболке «красных дьяволов».

Каземиро проводит юбилейный матч за «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 21:46
100 матчей ни о чем. При том, что в Реале он реально был неплох.
Видимо, рядом с Кроссом и Модричем и я бы был не так плох.
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:23, ред.
...а вот и привет от бразильца, конец первого тайма, дал спокойно пробить из под себя,следствие, Ипсвич сравнял! Начало было ничего, а потом, трудно не узнать манчестерское уныние на поле!!!
Вещий
Вещий
вчера в 20:10
Думаю что 150 матча у него не будет...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:02
надеюсь, скоро каземиро не будет в МЮ
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