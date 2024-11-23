Сафонов обошёл Доннарумму по сухим матчам в сезоне за ПСЖ

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вчера, 11:23

Матч 12-го тура Лиги 1 с «Тулузой» стал для вратаря ПСЖ третьим без пропущенных мячей в составе парижской команды в нынешнем сезоне.

По количеству игр на ноль россиянин обошёл , который провёл за команду 11 поединков. Всего итальянец пропустил 13 мячей. В общей сложности на счету Сафонова 5 проведённых встреч и 2 пропущенных гола.