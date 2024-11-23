Сафонов обошёл Доннарумму по сухим матчам в сезоне за ПСЖ

Матч 12-го тура Лиги 1 с «Тулузой» стал для вратаря ПСЖ Матвея Сафонова третьим без пропущенных мячей в составе парижской команды в нынешнем сезоне.
По количеству игр на ноль россиянин обошёл Джанлуиджи Доннарумму, который провёл за команду 11 поединков. Всего итальянец пропустил 13 мячей. В общей сложности на счету Сафонова 5 проведённых встреч и 2 пропущенных гола.
З.Ы. Добавлю ещё, что Доннарумма пропускает даже не по одному.
Если из 11 игр он 2 сыграл на ноль, то в остальных 9 вынул 13. В среднем полтора за матч...
З.Ы. Добавлю ещё, что Доннарумма пропускает даже не по одному.
Если из 11 игр он 2 сыграл на ноль, то в остальных 9 вынул 13. В среднем полтора за матч...
Сухофонов...Сухонов...Сухой-Сафонов...Сафоносухов....
Сухофонов...Сухонов...Сухой-Сафонов...Сафоносухов....