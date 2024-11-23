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Сафонов обошёл Доннарумму по сухим матчам в сезоне за ПСЖ

вчера, 11:23

Матч 12-го тура Лиги 1 с «Тулузой» стал для вратаря ПСЖ Матвея Сафонова третьим без пропущенных мячей в составе парижской команды в нынешнем сезоне.

По количеству игр на ноль россиянин обошёл Джанлуиджи Доннарумму, который провёл за команду 11 поединков. Всего итальянец пропустил 13 мячей. В общей сложности на счету Сафонова 5 проведённых встреч и 2 пропущенных гола.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:26
Некорректное сравнение, высосанное из пальца.
112910415
112910415
вчера в 16:24
нашему парню палец в рот не клади !
albucid
albucid
вчера в 15:33
Есть ложь, наглая ложь и статистика.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:21, ред.
Такими темпами усадит итальяшку на лавочку. А мы все боялись, что пропадёт в запасе.
З.Ы. Добавлю ещё, что Доннарумма пропускает даже не по одному.
Если из 11 игр он 2 сыграл на ноль, то в остальных 9 вынул 13. В среднем полтора за матч...
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:42, ред.
Тогда уж на французский манер SECofоноff)...Секофонофф...
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:41
Так глядишь и усадит Мотя своего конкурента на лавку. Тьфу-тьфу-тьфу через левое, чтоб не сглазить!))
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:35
Хоть мне до сих пор не верится что Мотя станет основным , но конечно желаю ему этого!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:30
Хоть фамилию меняй...))
Сухофонов...Сухонов...Сухой-Сафонов...Сафоносухов....
mnuu6mp5epxa
mnuu6mp5epxa
вчера в 11:25
Матвей красавчик, так и продолжать
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24, ред.
Этот факт по большому счёту ни о чём не говорит .
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