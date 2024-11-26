Карпин назвал худший матч сборной России в этом году

Главный тренер сборной России назвал худший матч национальной команды в 2024 году.

Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.