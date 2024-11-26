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Карпин назвал худший матч сборной России в этом году

вчера, 09:49
ВьетнамЛоготип футбольный клуб Вьетнам0 : 3Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал худший матч национальной команды в 2024 году.

Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:23
Да- это общеизвестно. Я смотрел с Батей тот матч. Помню, при счете 3:1, наш, Антaневич, дважды выходил один в один с вратарем и оба раза не забивал...(((
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:17
"Первый "золотой" матч закончился вничью 0:0. А второй, проходивший в Ташкенте, выдался головокружительным: за 20 минут до конца динамовцы вели 3:1, а по итогу проиграли 3:4, решающим голом стал мяч Федотова на 84-ой минуте игры. Бесков обвинил нескольких игроков в сговоре, что вызвало бурю обсуждений. В итоге концовка перечеркнула все положительные части сезона."
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:09
Да- это Валера Маслов. Светлая ему Память!!!
Помню момент, из того кошмарного матча в Ташкенте, после четвертого гола в ворота Пильгуя, Валера наклонился, опустил голову и несколько минут простоял неподвижно... Никогда не забуду этот момент.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:54
...вот тебе и Валера...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:56
Супер, Дружище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Козлов, Семин, Эштреков, Яшин, Еврюжихин... Все равны как на подбор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А вот, Валеру Маслова, я тут не вижу...
Спасибо, Дорогой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:45, ред.
..нет проблем вот ещё одна история "Д" образца 1970 года...!
...№12 Скромняга...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:50
Санёк, Приветище!!!
Давай лучше о Высоких материях. Вчера ты меня порадовал до глубины души, фоткой со ст.Торпедо. Если еще, что похожее увидешь- присылай. Это бальзам на моё израненное Динамовское серДце...)))
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:32
...было дело играл и в грязь и в мороз, и в ливень...! Я знаю как закончить нашу дружескую дискусию. Карпин не мой идеал, вам флаг
в руки!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
Правда, но отчасти. Достаточно поставить себя на место футболистов, которым пришлось играть в жарком, влажном, душном климате, непривычном для нас, чтобы согласиться с тренером. Задайте себе вопрос, возможно ли в таких условиях играть в привычный футбол. Ответ очевиден.
shur
shur ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 16:21, ред.
... дело в том,что хороший,дальновидный, перспективный тренер на такие мелочи внимание не акцентирует, главное тактика и выполнение установок Коутча,не правда ли,хорошего Лиговского Вечера...!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:12
Не пойму, о какой мании величия главного тренера вы говорите. Его спросили о худшем из прошедших матче сборной. Он ответил, обосновав своё мнение погодными условиями.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:25
Попутешествовали хоть...ребятки...)
4RT
4RT
вчера в 14:03
Какие вопросы,такие и ответы
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:34
Обошлось без травм, уже хорошо и результат победный достигнут, вот только не удалось провести вторую из запланированных игр, вот это плохо.
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 11:28
Все матчи полная хе...ня, как можно, игры дворовых команд делить: на лучшие и худшие?
hmje4zquum6c
hmje4zquum6c
вчера в 11:15
Сначала нужно определить худшего и лучшего соперника, а они все одинаковые.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 11:02, ред.
Это был оооочень непростой выбор...
альсато
альсато
вчера в 10:59
что значит лучший или худший матч?...я играю не для того, когда проиграл-а все в один голос говорили хорошая была игра)))))....ПОБЕДА-это единственное , что ЦЕНИТСЯ во ВСЕ ВРЕМЕНА!...и не важна какая..с ударами по воротам или без таковых!))))
Capral
Capral
вчера в 10:45
А какой лучший матч сборной? Из всех соперников сборной, даже выбрать нельзя, кто был лучше или хуже, все на одно лицо...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:28
Все команды соперники были не очень. Так что лучший или худший матч сложно выбрать...
drug01
drug01
вчера в 10:10
Вообще то настоящих игр вообще не было????
lotsman
lotsman
вчера в 10:07
А лучший матч был в этом году?)
uhr8k4umsre2
uhr8k4umsre2
вчера в 10:02, ред.
В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно.

И на такой случай надо иметь тайное оружие, Валера! А то набрал в сборную полсотню народу, а про главный козырь против Вьетнама, которому никакая жара нипочём и который специально под такие матчи по особой методе усиленно тренируется, позабыл! Вот кто сделал бы тебе там 11:0 как с Брунеем, особенно если под пивко
shur
shur
вчера в 09:53
... это уже мания Величия, Карпуша - вы ещё и не начинали серьёзных,отборочных игр, а туда же.....!!!
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