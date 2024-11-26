Карпин назвал худший матч сборной России в этом году

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал худший матч национальной команды в 2024 году.
Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое такая духота и влажность, что даже на бровке стоять неприятно. А уж бегать... Плюс поле, мягко говоря, неидеальное.
И на такой случай надо иметь тайное оружие, Валера! А то набрал в сборную полсотню народу, а про главный козырь против Вьетнама, которому никакая жара нипочём и который специально под такие матчи по особой методе усиленно тренируется, позабыл! Вот кто сделал бы тебе там 11:0 как с Брунеем, особенно если под пивко
И на такой случай надо иметь тайное оружие, Валера! А то набрал в сборную полсотню народу, а про главный козырь против Вьетнама, которому никакая жара нипочём и который специально под такие матчи по особой методе усиленно тренируется, позабыл! Вот кто сделал бы тебе там 11:0 как с Брунеем, особенно если под пивко