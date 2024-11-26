Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

Роналдиньо примет участие в новой лиге с изменёнными правилами

вчера, 19:59

Звёзды телевидения и бывшие футболисты Гари Линекер, Мика Ричардс и Алан Ширер собираются попробовать свои силы в управлении в Baller League UK.

Это футбольная лига из 12 команд с изменёнными правилами. Матчи проходят в помещении в формате двух таймов по 15 минут. Президентом британской версии назначен ютубер KSI, а стример IShowSpeed ​​- американской.

Новая лига должна быть запущена в Великобритании и США в 2025 году. В числе менеджеров будут также бывшие звёзды «Арсенала» Йенс Леманн, Робер Пирес и Фредрик Юнгберг, легенда «Челси» Джон Терри и экс-полузащитник «Реала» Луишу Фигу. В американской версии место займёт Роналдиньо.

Создатели описывают новый турнир как «прогрессивный» и «гиперзахватывающий» футбольный бренд.

Абсолютно любой может подать заявку на участие в Baller League, включая бывших профессионалов и свободных агентов, отборочные испытания пройдут в Лондоне и Манчестере.

Новый турнир должен стартовать в марте 2025 года и продлиться 11 игровых дней, а финальное мероприятие состоится в мае. Все игры пройдут в Лондоне и будут транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube в шоу, ведущим которых станет звезда социальных сетей Chunkz.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сын Месси сыграл в футболке с 10-м номером в родном городе отца
Вчера, 18:45
Игроков «Вероны» закрыли на базе после разгромного поражения от «Интера»
24 ноября
ОфициальноАПЛ сама будет производить и распространять международный медиаконтент
23 ноября
Левандовски в 2012 году согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»
21 ноября
Клопп готов участвовать в развитии «Парижа»
21 ноября
Официально«Бавария» переехала в новый офис в Шанхае
17 ноября
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:55
бизнес-проектам нет числа ...
3pqwj5z74dp7
3pqwj5z74dp7
вчера в 20:29
Короче звёзд,будущим командам, вполне хватает
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:17
Короче "Та же Медиалига , только в профиль"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 