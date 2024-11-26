Роналдиньо примет участие в новой лиге с изменёнными правилами

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вчера, 19:59

Звёзды телевидения и бывшие футболисты , и собираются попробовать свои силы в управлении в Baller League UK .

Это футбольная лига из 12 команд с изменёнными правилами. Матчи проходят в помещении в формате двух таймов по 15 минут. Президентом британской версии назначен ютубер KSI, а стример IShowSpeed ​​- американской.

Новая лига должна быть запущена в Великобритании и США в 2025 году. В числе менеджеров будут также бывшие звёзды «Арсенала» , и , легенда «Челси» и экс-полузащитник «Реала» . В американской версии место займёт .

Создатели описывают новый турнир как «прогрессивный» и «гиперзахватывающий» футбольный бренд.

Абсолютно любой может подать заявку на участие в Baller League, включая бывших профессионалов и свободных агентов, отборочные испытания пройдут в Лондоне и Манчестере.

Новый турнир должен стартовать в марте 2025 года и продлиться 11 игровых дней, а финальное мероприятие состоится в мае. Все игры пройдут в Лондоне и будут транслироваться в прямом эфире на Twitch и YouTube в шоу, ведущим которых станет звезда социальных сетей Chunkz.