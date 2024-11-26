«Милан» в гостях одержал победу над «Слованом» в игре Лиги чемпионов

1732649904

вчера, 22:38

Братиславский «Слован» потерпел поражение от «Милана» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 21-й минуте Кристиан Пулишич вывел итальянскую команду вперёд. На 24-й хозяева поля отыгрались усилиями Тиграна Барсегяна. На 68-й «россонери» повели — гол забил Рафаэл Леау. Увеличил преимущество гостей Тэмми Абрахам на 71-й. Нино Марселли на 88-й сократил отставание словацкого клуба в счёте. На 90+1-й братиславская команда осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Марко Толич.

«Слован» замыкает таблицу (0 очков). «Милан» идёт в верхней части (9 баллов).