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«Милан» в гостях одержал победу над «Слованом» в игре Лиги чемпионов

вчера, 22:38
СлованЛоготип футбольный клуб Слован (Братислава)2 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Братиславский «Слован» потерпел поражение от «Милана» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (2:3).

На 21-й минуте Кристиан Пулишич вывел итальянскую команду вперёд. На 24-й хозяева поля отыгрались усилиями Тиграна Барсегяна. На 68-й «россонери» повели — гол забил Рафаэл Леау. Увеличил преимущество гостей Тэмми Абрахам на 71-й. Нино Марселли на 88-й сократил отставание словацкого клуба в счёте. На 90+1-й братиславская команда осталась в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил Марко Толич.

«Слован» замыкает таблицу (0 очков). «Милан» идёт в верхней части (9 баллов).

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25 ноября
Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:05
Даа, вижу наш друг из Солнечной Армении хороший куш сорвал сегодня в игре между Тюменью и быками. Такой куш за всю эпоху своего прибытия на сайте вижу впервые.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:54
Ну как то не очень уверено у него получилось
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 22:40
Скорее, выстрадал победу
Гость
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