«Тюмень» отыгралась с 0:3 в матче с «Краснодаром», но уступила по пенальти

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вчера, 18:08

«Тюмень» уступила «Краснодару» в матче Первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (3:3, 2:4 по пенальти).

На 22-й минуте Данила Козлов вывел южан вперёд. На 39-й Фёдор Смолов удвоил преимущество гостей, а на 53-й сделал дубль. Станислав Поройков на 57-й сократил отставание сибирской команды в счёте, а на 61-й забил свой второй мяч в игре. На 87-й Денис Ткачук восстановил равенство. В серии одиннадцатиметровых у «быков» не реализовал свою попытку Юрий Газинский, а у тюменцев не забили Кирилл Косарев и Данил Карпов.

«Краснодар» вышел в следующий раунд, а «Тюмень» завершила выступление в турнире.