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«Тюмень» отыгралась с 0:3 в матче с «Краснодаром», но уступила по пенальти

вчера, 18:08
ТюменьЛоготип футбольный клуб Тюмень3 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗакончился после серии пенальти

«Тюмень» уступила «Краснодару» в матче Первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России (3:3, 2:4 по пенальти).

На 22-й минуте Данила Козлов вывел южан вперёд. На 39-й Фёдор Смолов удвоил преимущество гостей, а на 53-й сделал дубль. Станислав Поройков на 57-й сократил отставание сибирской команды в счёте, а на 61-й забил свой второй мяч в игре. На 87-й Денис Ткачук восстановил равенство. В серии одиннадцатиметровых у «быков» не реализовал свою попытку Юрий Газинский, а у тюменцев не забили Кирилл Косарев и Данил Карпов.

«Краснодар» вышел в следующий раунд, а «Тюмень» завершила выступление в турнире.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ -Хостинский- (раскрыть)
вчера в 22:53
Мне как то плевать! Написал что думал!Это моё мнение! И я с Вами на брудершафт не пил если чё!
-Хостинский-
-Хостинский- ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:48
Ты состав Краснодара видел ? Один Черников из основной обоймы был на поле и то 55 минут . А остальные или дублирующие игроки или молодежь которая впервые играла за Быков в жизни
-Хостинский-
-Хостинский- ответ y9y5xpgwpras (раскрыть)
вчера в 22:45
Из основы на поле был только Черников и то потом заменили . Играл дублирующий состав полностью
-Хостинский-
-Хостинский- ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:43
Его уже к серии пенальти давно на поле не было
-Хостинский-
-Хостинский-
вчера в 22:42
Давайте смотреть правде в глаза . Сегодня за Краснодар играл полностью дублирующий состав . Этот состав и так валял дурака в кубке до этого . Грубо говоря не готов второй состав играть хорошо. Но даже при этом этот слабый состав выигрывал 3:0 . Но тут Мусаев решил этот и так слабый состав разбавить молодыми игроками , которые вообще первый раз выходили играть за Краснодар. Плюс поле синтетика ... И в итоге лапки свесили и решили , что Тюмень играть бросит ... Что в принципе логично было бы...но хозяина поля думали по другому , за что им честь и хвала . Слава богу все закончилось как закончилось 😄
shur
shur
вчера в 22:28
...повезло Быкам, Феденька с игры то забивает,а вот с пенальти
нет! Наверно не доверили и правильно сделали!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:07
Чуть не случилось или произошло , позорище !)
pomor445
pomor445 ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 20:53
Это не расслабон - это симптом психологического истощения.
Capral
Capral
вчера в 20:39
Сп62!

Какие грабли, ты о чём?! Вести 3:0 с последней командой ФНЛ и доиграться до пенальти- это грабли?! В кубке конечно разное бывает, но то, что случилось сегодня- это НОНСЕНС!!!
Сп62
Сп62
вчера в 20:31
А кто у нас не наступал на такие грабли? Спартак с Локо чуть не пролетел по такой же причине.
y9y5xpgwpras
y9y5xpgwpras
вчера в 20:26
Краснодар начал сыпаться, силы на сезон нужно оптимально рассчитывать. Играть с Тюменью лидеру чемпионата так негоже совсем.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:42
Мусаев, может сам уйдёшь? Чуть было не организовал проигрыш последней команде пердива, но случайно отполз...
Capral
Capral
вчера в 19:29
    TheBoLt
    TheBoLt ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 19:08
    Приветствую. Немного не согласен. Правда, я выключил этот позор, когда тюмень забила третий мяч и только вот сейчас увидел счет. Резервный состав линии обороны во главе с Дюпиным - главные виновные в трех голах. Третий гол Дюпин мог не отбивать, а брать намертво, но зачем-то решил отбить, так еще и в свои ворота. Два других гола - скорее провалы защиты, эти резервные игроки вышли на поле чуть ли не впервые за месяц, я не ожидал от них хорошей игры. Но все три мяча не были не берущимися, Агкацев бы 100% такие тащил бы. Тюмень по своей игре наиграла максимум на 1 гол, остальное все - привозы вратаря и защиты. Пусть Дюпин хоть 20 пенальти в серии вытащил, но его вина в том, что он допустил эту серию пенальти
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:02
    Один из пользователей разродился гневной тирадой по поводу этого результата: мол, где это видано, где это слыхано ( из детской песенки), ну прямо разорвать на куски хотел и команду, и тренера. Пустой выхлоп в безвоздушное пространство. Ежели взглянуть "трезвым" взглядом на то, как менялся результат, то ничего необычного не произошло. Лидер РПЛ играл с непонятно какой командой, вёл с разницей в три мяча и... расслабился, дал поиграть и покуражиться сопернику.
    Наука ? Наука. В следующий раз "Краснодар" не позволит себе такого. Я уверен. Но такой зубодробительной хулы от кого бы то ни было не заслужил. Прошу всех успокоиться и посмотреть на всё трезвым взглядом, а не через розовые очки.
    я из Химок
    я из Химок
    вчера в 18:47
    Вот так неожиданность!!! Толи Краснодар черезчур расслабился, толи у Тюмени(простите за выражение) "яйца больше"! Тюмени-уважение и сил чтобы выползти из " подвала". А вот Краснодару надо собраться, игра со Спартаком вот-вот! Может и не простить(если только сам не расслабиться)!
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 18:42
    Можно сказать команда из второй лиги отыгралась с 0-3 у команды претендующей на чемпионство!!!!!!!!!!!!!!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:41
    Молодцы тюменцы,сопротивлялись неплохо.
    112910415
    112910415
    вчера в 18:37
    аплодисменты героическим тюменцам !
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:31
    Вот уж по истине где сюжет - Тюмень , прочно занимающая последнее место в ФНЛ, глубинный аутсайдер , "летит" дома 0 - 3 в Кубке одному из лидеров РПЛ с мыслью "да пропади оно всё пропадом" сравнивает счёт, жаль конечно , ментально они заслужили победу, но спорт есть спорт...)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:27
    Тюмень проявила характер, молодцы. В следующем туре Краснодар встречается со Спартаком. Сложно им будет. Спартак сейчас на ходу и полон решимости выйти в лидеры.
    ujx76nps67kk
    ujx76nps67kk
    вчера в 18:26
    У команды с Тюмени есть яйца
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 18:25
    Постараюсь максимально корректно, ибо ежели напишу что хотелось бы, то полагаю одного веника для бани будет маловато. Ежели кратко, то можно было выдать заголовок "Дюпин спасает Мусаева от позора года." Да после забитого победного пенальти Кастаньо Олегыча показали, там на лице все написано. После такого матча условно Ивичу наверное сразу купили бы билет в Белград, и фиолетово. что команда находилась бы в борьбе за чемпионство, но тут другая история, у руля условно помазанник Вождей. Ну а че, 3-0, игра идет, вроде как дело сделано, ломает всю игру двойной заменой на 55-й минуте и ох ты епт, 3-3 и лотерея. И это с командой уверенно замыкающей таблицу ФНЛ. "Огромное спасибо" футболистам за игру в целом и их рулевому в частности. Уж извиняюсь за эмоции, но как-то так на мой сугубо субъективный взгляд.
    Capral
    Capral
    вчера в 18:18, ред.
    Если бы Краснодар, сегодня проиграл, я лично уволил бы Мусаева, несмотря, на мою к нему безграничную симпатию!!! Где это видано, чтобы вести 3:0 к 57мин., и довести игру до пенальти?! И с кем, с командой, которая, фактически обречена на вылет, даже из первой лиги, команда- с последнего места в ФНЛ!!! Мусаев- ты что творишь?! Поклонись Дюпину, иначе быть ПОЗОРУ!!! И не говори мне про второй состав Краснодара!!! Тюмень надо душить и давить- даже десятым составом!!!!!!!

    Как ты собираешься бороться за чемпионство, если даже такого соперника одолеть не можешь в основное время?! Я болел за быков и в дальнейшем желаю команде Удачи, но так играть- НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Болельщиков Краснодара с победой и продолжением борьбы в кубке, но выводы, и серьезные- делать надо!!!!!!!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 18:12
    До хорошего такие расслабоны быков до добра не доведут...
    Гость
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