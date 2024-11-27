«Барселона» выиграла у «Бреста» в поединке Лиги чемпионов

«Барселона» одержала победу над «Брестом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0).
На 10-й минуте счёт с пенальти открыл Роберт Левандовски. Второй гол забил Даниэль Ольмо на 66-й. На 90+2-й Левандовски отметился дублем.
«Барселона» находится среди лидеров (12 очков). «Брест» идёт в верхней части таблицы (10 баллов).
Пенальти перевёл игру в скучнейшее мероприятие - Барселона, за редчайшими вспышками атакующих действий, перекатывала мяч по полю в разных направлениях, только не вперёд... Кунде (23) вообще галимый подстраховщик, сколько раз можно было дать острый атакующий пас на Ольмо (20), а он..., будучи находясь с мячом в 7-10 метрах от штрафной брестовцев, дает пас назад... (один раз вообще чуть ли не вратарю) Держал статистику в руках как молодуха в брачную ночь....
Судья это отдельная песня, ленивый сорокалетний пешеход...
Как можно не видеть от кого уходит мяч и не давать угловой? (вначале и в конце игры) А отбивать "пятюню" с игроком во время матча? Очень подозрительный тип...
И последнее - недоумение после исполнения штрафного удара возникло не только у капитана Барсы, но и у меня - зачем поляк по имени Роберт полез под мяч, который прямиком летел в правый, от вратаря, угол?
С моей точки зрения - "старого" диванного (тоже древнего) эксперта - скукота, а не матч.
Пенальти перевёл игру в скучнейшее мероприятие - Барселона, за редчайшими вспышками атакующих действий, перекатывала мяч по полю в разных направлениях, только не вперёд... Кунде (23) вообще галимый подстраховщик, сколько раз можно было дать острый атакующий пас на Ольмо (20), а он..., будучи находясь с мячом в 7-10 метрах от штрафной брестовцев, дает пас назад... (один раз вообще чуть ли не вратарю) Держал статистику в руках как молодуха в брачную ночь....
Судья это отдельная песня, ленивый сорокалетний пешеход...
Как можно не видеть от кого уходит мяч и не давать угловой? (вначале и в конце игры) А отбивать "пятюню" с игроком во время матча? Очень подозрительный тип...
И последнее - недоумение после исполнения штрафного удара возникло не только у капитана Барсы, но и у меня - зачем поляк по имени Роберт полез под мяч, который прямиком летел в правый, от вратаря, угол?
С моей точки зрения - "старого" диванного (тоже древнего) эксперта - скукота, а не матч.
Молодцы, что сохраняли концентрацию и довели дело до конца.
Удачи в каталонцам в следующих играх
Молодцы, что сохраняли концентрацию и довели дело до конца.
Удачи в каталонцам в следующих играх