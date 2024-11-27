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«Барселона» выиграла у «Бреста» в поединке Лиги чемпионов

сегодня, 00:53
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб БрестБрестМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Брестом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0).

На 10-й минуте счёт с пенальти открыл Роберт Левандовски. Второй гол забил Даниэль Ольмо на 66-й. На 90+2-й Левандовски отметился дублем.

«Барселона» находится среди лидеров (12 очков). «Брест» идёт в верхней части таблицы (10 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:24, ред.
Всё таки брошу и свой пятак по игре...
Пенальти перевёл игру в скучнейшее мероприятие - Барселона, за редчайшими вспышками атакующих действий, перекатывала мяч по полю в разных направлениях, только не вперёд... Кунде (23) вообще галимый подстраховщик, сколько раз можно было дать острый атакующий пас на Ольмо (20), а он..., будучи находясь с мячом в 7-10 метрах от штрафной брестовцев, дает пас назад... (один раз вообще чуть ли не вратарю) Держал статистику в руках как молодуха в брачную ночь....
Судья это отдельная песня, ленивый сорокалетний пешеход...
Как можно не видеть от кого уходит мяч и не давать угловой? (вначале и в конце игры) А отбивать "пятюню" с игроком во время матча? Очень подозрительный тип...
И последнее - недоумение после исполнения штрафного удара возникло не только у капитана Барсы, но и у меня - зачем поляк по имени Роберт полез под мяч, который прямиком летел в правый, от вратаря, угол?
С моей точки зрения - "старого" диванного (тоже древнего) эксперта - скукота, а не матч.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:49
В этот раз французы, не отстояли свою "крепость"...)))
112910415
112910415
сегодня в 06:23
здесь всё по плану
Agamaga_05
Agamaga_05
сегодня в 01:55
А как иначе? Только победа!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:23
Барсу с победой!)
Молодцы, что сохраняли концентрацию и довели дело до конца.
Удачи в каталонцам в следующих играх
Гость
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