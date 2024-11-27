«Барселона» выиграла у «Бреста» в поединке Лиги чемпионов

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сегодня, 00:53

«Барселона» одержала победу над «Брестом» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (3:0).

На 10-й минуте счёт с пенальти открыл Роберт Левандовски. Второй гол забил Даниэль Ольмо на 66-й. На 90+2-й Левандовски отметился дублем.

«Барселона» находится среди лидеров (12 очков). «Брест» идёт в верхней части таблицы (10 баллов).