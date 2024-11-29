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Федорищев подаст заявление в полицию по факту работы футбольных агентов

вчера, 15:12

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подаст заявление в правоохранительные органы по факту работы футбольных агентов.

В понедельник планирую подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига просит Федорищева совместно расследовать судейскую коррупцию.

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Все комментарии
pomor445
pomor445 ответ u39cxrfz4xr5 (раскрыть)
вчера в 22:00
Это ли не его дело, если в России футбол почти весь губернаторский: кому подвесили на бюджет, а кто сам в нём деньги отмывает.
pomor445
pomor445
вчера в 21:57
Ну вот, это уже действие, а не пустая болтовня. С агентами, кстати, надо заняться вплотную. Особенно с теми, у которых много игроков в одной команде. Тёмный народец, жадный до лёгких денег, мутящий головы молодёжи.
Vеni_vidi_viсi
Vеni_vidi_viсi ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:53
Сутормин с Симаком за 50000 не дадут соврать, о чистоте и нраве отечественного футбола))))))гыыы
Vеni_vidi_viсi
Vеni_vidi_viсi
вчера в 20:50
главное, чтобы на себе не выйти в этой паутине)))
112910415
112910415
вчера в 19:05
гора родила мышь ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:23, ред.
Если в его заявлении не будет конкретных фактов, а их не будет, в чём я уверен, дело возбудят, помурыжат для вида, а затем прекратят. Разве вы не видите, что губернатор поднял эту волну для того, чтобы показать всем, какой он радетель за "чистоту нравов" в футболе ? Показушник, одним словом. В чём - чём, а в этом я уверен. Кто больше и громче всех кричит, у того, как правило, самого рыльце в пушку.
Сп62
Сп62
вчера в 18:13
Сейчас каждый из футбольных чиновников думает, как бы меня не зацепила эта карусель.
9x46dzcw5gz7
9x46dzcw5gz7
вчера в 17:27
Как бы в итоге этому губеру жёсткая ответочка не прилетела от этих матёрых коррупционеров, ведь с огнём играет мужик
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 17:18, ред.
У нас в стране все разбираются в чужом огороде: в политике бабки на лавке, в девках деды, играющие в домино, в балете трудящиеся, в экономике таксисты, в футболе губернаторы и т.д.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:53, ред.
Кстати если привлекать футбольных агентов к уголовным наказанием, то и сотрудников клубов тоже надо, приерно 1:10, один агент 10 сотрудников клуба.
Так как если агент и проворачивает дела, то как барыга, а клуб, точнее некие сотрудники с этого имеют.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:36
Вот клоун то!!!
Это он так с темы про судей съехал?
Он решил футбольных агентов посадить?
А за, что?
Да в простонородье они мошенники и барыги, но с точки зрения закона они чисты, а вот к руководству КС много вопросов.
Это руководство КС переплачивали за третьесортных игроков в тридорога, не забывая о своём кармане.
Походу над самарским губернатором уже вся Россия смеётся.
lotsman
lotsman
вчера в 16:19
А что, дело с судейской коррупцией он уже закончил? Теперь за агентов взялся?)
Хиромант
Хиромант ответ nubom (раскрыть)
вчера в 16:11
- Ну да... Осталось Анискина найти...
Аксинья
Аксинья
вчера в 15:52
Господин Федорищев, а может не стоит топором махать - мафия она бессмертна))
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:37
Федорищева самого надо пощупать...
u39cxrfz4xr5
u39cxrfz4xr5
вчера в 15:29
Зачем губернатору все эти скандалы, лучше бы делом занимался.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:26
А вот эту шушеру жучков, иначе агентов, давно пора потрясти
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:23
А как Алаев то возбудился! Я уверен, что агенты в одиночку не работали. Там все повязано, т.к. слишком большие деньги крутились. Может пора прикрыть РПЛ вообще и начать с любительского футбола в России?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:22
Мну с придыханием в детстве читал Мигеля Сервантеса...
А Дон Кихота даже изобразил, в меру "таланта", на полотне!)
С тех пор с опаской отношусь ко всем подобным ветрякам и стараюсь с ними не конфликтовать, будь то мельница по ваянию муки или ветровой генератор чудо-энергии....
nubom
nubom
вчера в 15:14
Федорищев начинает расследование!!!
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