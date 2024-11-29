Федорищев подаст заявление в полицию по факту работы футбольных агентов

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вчера, 15:12

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подаст заявление в правоохранительные органы по факту работы футбольных агентов.

В понедельник планирую подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.