Федорищев подаст заявление в полицию по факту работы футбольных агентов

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что подаст заявление в правоохранительные органы по факту работы футбольных агентов.
В понедельник планирую подать заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что лига просит Федорищева совместно расследовать судейскую коррупцию.
Так как если агент и проворачивает дела, то как барыга, а клуб, точнее некие сотрудники с этого имеют.
Так как если агент и проворачивает дела, то как барыга, а клуб, точнее некие сотрудники с этого имеют.
Это он так с темы про судей съехал?
Он решил футбольных агентов посадить?
А за, что?
Да в простонородье они мошенники и барыги, но с точки зрения закона они чисты, а вот к руководству КС много вопросов.
Это руководство КС переплачивали за третьесортных игроков в тридорога, не забывая о своём кармане.
Походу над самарским губернатором уже вся Россия смеётся.
Это он так с темы про судей съехал?
Он решил футбольных агентов посадить?
А за, что?
Да в простонородье они мошенники и барыги, но с точки зрения закона они чисты, а вот к руководству КС много вопросов.
Это руководство КС переплачивали за третьесортных игроков в тридорога, не забывая о своём кармане.
Походу над самарским губернатором уже вся Россия смеётся.
А Дон Кихота даже изобразил, в меру "таланта", на полотне!)
С тех пор с опаской отношусь ко всем подобным ветрякам и стараюсь с ними не конфликтовать, будь то мельница по ваянию муки или ветровой генератор чудо-энергии....
А Дон Кихота даже изобразил, в меру "таланта", на полотне!)
С тех пор с опаской отношусь ко всем подобным ветрякам и стараюсь с ними не конфликтовать, будь то мельница по ваянию муки или ветровой генератор чудо-энергии....