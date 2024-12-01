Во время матча «Вест Хэма» и «Арсенала» произошла драка фанатов

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сегодня, 08:58

Во время матча АПЛ между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» (2:5) на «Лондон Стэдиум» произошла драка болельщиков.

Конфликт начался при счете 0:4 в пользу «канониров», некоторые фанаты пытались прекратить скандал, удержав оппонентов. Через некоторое время на место происшествия подошли стюарды и увели инициатора столкновения. Причины драки неизвестны.

«Вест Хэм» уже занимается расследованием произошедшего.