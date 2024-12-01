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Во время матча «Вест Хэма» и «Арсенала» произошла драка фанатов

сегодня, 08:58
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)2 : 5Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Во время матча АПЛ между «Вест Хэмом» и «Арсеналом» (2:5) на «Лондон Стэдиум» произошла драка болельщиков.

Конфликт начался при счете 0:4 в пользу «канониров», некоторые фанаты пытались прекратить скандал, удержав оппонентов. Через некоторое время на место происшествия подошли стюарды и увели инициатора столкновения. Причины драки неизвестны.

«Вест Хэм» уже занимается расследованием произошедшего.

Во время матча «Вест Хэма» и «Арсенала» произошла драка фанатов

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:22
"Причины драки неизвестны." - Вы серьёзно? Да 0 - 4 на своём поле, к 36 минуте равносильно вот этому! )))
(На снимке Сэмми Нельсон, игрок лондонского «Арсенала», рад забитому голу, что демонстрирует перед гостевыми трибунами, в далёком 1979 г.)
Capral
Capral
сегодня в 12:04
Для Англии и для Британии в целом- это типично. Не зря в свое время английские клубы были наказаны пятилетним отлучением от еврокубков. Можно вспомнить, как после финала кубка УЕФА, Зенит-Глазго, шотландские болельщики устроили массовое побоище. А в 1977г., болельщики Ливерпуля, по варварски отметили чемпионство своей команды...

Все это я не приветствую, но и при всём этом, АПЛ остаётся на сегодня самой крутой и продвинутой лигой мира!!!
Casa_Nostra
Casa_Nostra
сегодня в 10:21
Просветлённая Европа, бл...!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:59
Интересно, чем это все закончится?
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