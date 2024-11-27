Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЛига чемпионов 2024/2025

«Бавария» принесла извинения за баннеры в адрес президента ПСЖ

вчера, 21:13
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Бавария» сделала заявление в связи с баннерами в адрес президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи во время матча Лиги чемпионов (1:0).

Во время матча «Баварии» в Лиге чемпионов на «Альянц Арене» можно было увидеть баннеры с обращением к «Пари Сен-Жермен» и его президенту Нассеру Аль-Хелаифи. ФК «Бавария» хотел бы принести извинения за то, что к соперникам и их представителям обращаются в такой манере и тоне на стадионе, в результате чего они чувствуют себя оскорблёнными.

Клуб хотел бы чётко заявить, что эти плакаты не были санкционированы ФК «Бавария» и не отражают его позицию. Они не соответствуют хорошим и давним отношениям между двумя клубами. Тон этих плакатов также противоречит стилю «Баварии» и уважительным отношениям, которые клуб поддерживает со своими международными партнёрами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Фанаты «Баварии» вывесили баннеры с критикой президента ПСЖ на матче ЛЧ
Вчера, 00:43 Фото
Болельщики «Милана» освистали команду после матча с «Ювентусом»
24 ноября
Болельщик «Расинга» принёс на стадион череп своего деда
24 ноября
Сафонов после победы над «Тулузой» подарил болельщикам свою футболку
23 ноября
Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России
19 ноября
Около 1 000 сирийцев ожидается на матче со сборной России
18 ноября
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:25
Ну а команда тут причём .
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 