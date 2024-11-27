«Бавария» принесла извинения за баннеры в адрес президента ПСЖ

«Бавария» сделала заявление в связи с баннерами в адрес президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи во время матча Лиги чемпионов (1:0).
Во время матча «Баварии» в Лиге чемпионов на «Альянц Арене» можно было увидеть баннеры с обращением к «Пари Сен-Жермен» и его президенту Нассеру Аль-Хелаифи. ФК «Бавария» хотел бы принести извинения за то, что к соперникам и их представителям обращаются в такой манере и тоне на стадионе, в результате чего они чувствуют себя оскорблёнными.
Клуб хотел бы чётко заявить, что эти плакаты не были санкционированы ФК «Бавария» и не отражают его позицию. Они не соответствуют хорошим и давним отношениям между двумя клубами. Тон этих плакатов также противоречит стилю «Баварии» и уважительным отношениям, которые клуб поддерживает со своими международными партнёрами.