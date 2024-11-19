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Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России

вчера, 21:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СирияСирияМатч завершен

Во время первого тайма товарищеского матча Россия — Сирия болельщики вывесили баннер с призывом вернуть нападающего Артема Дзюбу в сборную России.

На 33‑й минуте игры сотрудники стадиона в Волгограде убрали плакат с трибун.

Ранее Дзюба заявил, что готов поехать в сборную, если его вызовут. Главный тренер Валерий Карпин не включил форварда в состав команды на ноябрьский сбор.

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Все комментарии
ne gusta
ne gusta
сегодня в 11:32
если зовут то позабивает этим лузерам в товарняках
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:38
А также Жиркова, Погребняка... дальше продолжать?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:40
Всего 15 голов за целых два матча....
Срочно Дзюбу в сборную.!!!!!!!!!!!
Наша цель "Гол - каждые 2-е минуты"....
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:04
Это называется : -
"А мне всегда чего-то не хватает
Зимою — лета, зимою — лета
Зимою — лета, осенью — весны"...)
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