Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России

Во время первого тайма товарищеского матча Россия — Сирия болельщики вывесили баннер с призывом вернуть нападающего Артема Дзюбу в сборную России.
На 33‑й минуте игры сотрудники стадиона в Волгограде убрали плакат с трибун.
Ранее Дзюба заявил, что готов поехать в сборную, если его вызовут. Главный тренер Валерий Карпин не включил форварда в состав команды на ноябрьский сбор.
Срочно Дзюбу в сборную.!!!!!!!!!!!
Наша цель "Гол - каждые 2-е минуты"....
Срочно Дзюбу в сборную.!!!!!!!!!!!
Наша цель "Гол - каждые 2-е минуты"....
"А мне всегда чего-то не хватает
Зимою — лета, зимою — лета
Зимою — лета, осенью — весны"...)
"А мне всегда чего-то не хватает
Зимою — лета, зимою — лета
Зимою — лета, осенью — весны"...)