Болельщики вывесили баннер с призывом вернуть Дзюбу в сборную России

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вчера, 21:56

Во время первого тайма товарищеского матча Россия — Сирия болельщики вывесили баннер с призывом вернуть нападающего в сборную России.

На 33‑й минуте игры сотрудники стадиона в Волгограде убрали плакат с трибун.

Ранее Дзюба заявил, что готов поехать в сборную, если его вызовут. Главный тренер не включил форварда в состав команды на ноябрьский сбор.