Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Когда смотрю на него, вижу себя 25 лет назад»

Бывший игрок мадридского «Реала» Николя Анелька высказался о проблемах в стане «сливочных».

Мбаппе столкнулся с серьезным давлением. Думаю, что психологически он не в порядке. Ему нужно продолжать работать и быть терпеливым. Клуб поставил на него, еще и полугода не прошло. Когда я смотрю на Мбаппе, то вижу себя 25 лет назад. Я приехал в «Реал», не так давно выигравший Лигу чемпионов. Президент клуба настоял на переходе, но места в команде мне не находилось. У меня были такие же трудности, только мне было 20 лет. Надо набраться терпения. Я пришел в раздевалку, где меня не хотели видеть. За сезон много чего произошло. Я принял решение уйти. У Килиана другой характер. Он может согласиться подождать.