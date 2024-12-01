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Анелька о Мбаппе в «Реале»: «Когда смотрю на него, вижу себя 25 лет назад»

вчера, 19:03

Бывший игрок мадридского «Реала» Николя Анелька высказался о проблемах Килиана Мбаппе в стане «сливочных».

Мбаппе столкнулся с серьезным давлением. Думаю, что психологически он не в порядке. Ему нужно продолжать работать и быть терпеливым. Клуб поставил на него, еще и полугода не прошло. Когда я смотрю на Мбаппе, то вижу себя 25 лет назад. Я приехал в «Реал», не так давно выигравший Лигу чемпионов. Президент клуба настоял на переходе, но места в команде мне не находилось. У меня были такие же трудности, только мне было 20 лет. Надо набраться терпения. Я пришел в раздевалку, где меня не хотели видеть. За сезон много чего произошло. Я принял решение уйти. У Килиана другой характер. Он может согласиться подождать.

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shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
...ну не знаю, как посмотреть...!!! Точно - уши!!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:05
Да они внешне немного друг на друга "смахивают"...)
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:05
Всё может случится и всех есть такие ситуации в жизни, а особенно в спорте .
Гость
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